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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصدوم| محمد موسى عن تراقص قارئ شهير أثناء تلاوة القرآن: إساءة بالغة

محمد حامد السلكاوي
محمد حامد السلكاوي

علق الإعلامي محمد موسى على واقعة انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي  لقارئ إذاعي يتلو القرآن الكريم من سورة الشورى، ويأتي أثناء التلاوة بحركات لا تليق بكتاب الله.

وقال موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الحقيقة أنا في صدمة من هذا الفيديو لأنه إساءة بالغة ولا يليق بأي شيخ أن يتلو آيات الله بوضعية لا تليق بقراءة القرآن الكريم على المستمع وهو أحد القراء المعتمدين في الإذاعة، وليس من القراء المغمورين أو صغار القراء. 

من جهتها أصدرت اللجنة الموحدة لاختيار القراء والمبتهلين في الإذاعة والتلفزيون المصري قرارا بإيقاف الشيخ محمد حامد السلكاوي لمدة عام، بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه وهو يقرأ القرآن بحركات "متراقصة".
 

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