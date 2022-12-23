استجابة لـ«صدى البلد»|الداخلية تعثر علي أحمد متغيب عن منزله بالسويس وووالده يتسلمه

فى استجابة سريعة لما تم نشره بموقع "صدى البلد" تحت عنوان “ أحمد متغيب عن منزله بالسويس.. وأسرته تناشد المسئولين وأهل الخير " أعلنت وزارة الداخلية عن عثورها على الشاب المفقود بمحافظة بنى سويف ، موجهة نداء إلى والده لتسلمه.ووصل ولي الأمر عقب لاإعلان بساعة واحدة وتسلمه نجلة.



وتوجهت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية إلى أولياء الأمور بالانتباه إلى أبنائهم والحرص عليهم حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات ، كما نود الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهدا في مجال الأستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على إزالة أسبابها .

جاء ذلك بعدما تقدم والد الطالب احمد ربيع عبد العزيز ، في رسالة بعث بها إلى خدمة القراء “بين الناس” التي يقدمها موقع "صدى البلد": "نجلي البالغ من العمر 17 عاما ، تغيب عن المنزل فى محافظة السويس ، فى ظروف غامضة ، منذ يوم السبت الموافق 21 نوفمبر 2022 ، مشير ابنى طالب بالصف الثاني الثانوي مدرسه العاشر من رمضان الثانويه بنون بالسويس ، أصيب بازمه نفسيه نتج عنها خلل في التصرفات والادراك فسافر معى الي القاهرة للكشف عليه ومحاوله علاجه واثناء السير في شوارع القاهرة احمد هرب وجري ولم أستطيع اللحاق به ولم يتم العثور عليه حتى الآن".

وأضاف: “ أناشد المسئولين وأهل الخير أن يساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم، بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه، وأتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لأهله على أيديكم، أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليه، رأفة بحال والدته المريضة”.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.



0f65ecd2-d8e9-433b-b10c-ed7a5ac1e000