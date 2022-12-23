عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لـ«صدى البلد»|الداخلية تعثر علي أحمد متغيب عن منزله بالسويس وووالده يتسلمه

صدى البلد

فى استجابة سريعة لما تم نشره بموقع  "صدى البلد" تحت عنوان “ أحمد متغيب عن منزله بالسويس.. وأسرته تناشد المسئولين وأهل الخير " أعلنت وزارة الداخلية عن عثورها على الشاب المفقود بمحافظة بنى سويف ، موجهة نداء إلى والده لتسلمه.ووصل ولي الأمر عقب لاإعلان بساعة واحدة وتسلمه نجلة.


وتوجهت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية إلى أولياء الأمور بالانتباه إلى أبنائهم والحرص عليهم حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات ، كما نود الإشارة إلى أن  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهدا في مجال الأستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على إزالة أسبابها .

 

جاء ذلك بعدما تقدم والد الطالب احمد ربيع عبد العزيز ،  في رسالة بعث بها إلى خدمة القراء “بين الناس” التي يقدمها موقع "صدى البلد": "نجلي البالغ من العمر 17 عاما  ، تغيب عن المنزل فى محافظة السويس ، فى ظروف غامضة ، منذ يوم السبت الموافق 21 نوفمبر 2022 ، مشير ابنى طالب بالصف الثاني الثانوي مدرسه العاشر من رمضان الثانويه بنون بالسويس ، أصيب بازمه نفسيه نتج عنها خلل في التصرفات والادراك فسافر معى الي القاهرة للكشف عليه ومحاوله علاجه واثناء السير في شوارع القاهرة احمد هرب وجري ولم أستطيع اللحاق به  ولم يتم العثور عليه حتى الآن".

 

وأضاف: “ أناشد المسئولين وأهل الخير أن يساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم، بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه، وأتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لأهله على أيديكم، أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليه، رأفة بحال والدته المريضة”.

txt

سكان شارع أبوقير بالإسكندرية يستغيثون من انتشار أكوام القمامة المسببة للأمراض

txt

سكان منطقة البطاش فى الإسكندرية يستغيثون .. مش عارفين نمشي من الكلاب المسعورة

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
 

0f65ecd2-d8e9-433b-b10c-ed7a5ac1e000
0f65ecd2-d8e9-433b-b10c-ed7a5ac1e000
556
556
وزارة الداخلية شكاوى المواطنين محافظة السويس أولياء الأمور محافظة بني سويف الأجهزة الامنية ظروف غامضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1000 جنيه تاني|تراجع أسعار الذهب بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

انهيار تاريخي.. تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

عصام الحضري يحتفل بعقد قران ابنته في حضور عائلي| صور

رفع سعر الفائدة.. مكاسب كبيرة تنتظر الجنيه المصري ومفاجأة بشأن توافر الدولار

بعد رفع الفائدة لدعم الجنيه.. مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك

ابنة عمرو دياب تثير ضجة بهذه الإطلالة

بالأسماء.. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

احذر من تحويل صورتك لكارتون.. الذكاء الاصطناعي يهدد حياتك بالخطر

ترشيحاتنا

منتجو الدواجن: ارتفاع جديد في أسعار البيض لتكلفته العالية على المربين

وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلي الجمعة

هبوط حاد بأسعار الذهب وارتفاع الدولار عالميا

لغير السكني.. زيادة 15% بـ الإيجار القديم قريبا وطرد المستأجر في هذه الحالة

الأرصاد: انخفاض الحرارة وتساقط الأمطار على القاهرة الكبرى

الدولار الواحد ب 400 ألف ريال.. العملة الإيرانية تسجل أكبر انخفاض في تاريخها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عصام الحضري بإطلالة مميزة في عقد قرانها

احترس منها .. 8 أشياء تدمر الخصوبة عند الرجال

مش بس نقص الحديد.. اعرف طرق علاج فقر الدم

احذر من تحويل صورتك لكارتون.. الذكاء الاصطناعي يهدد حياتك بالخطر

فيديو

طلاق فنانة شهيرة.. وانتهاء خلافات رانيا يوسف وغادة عبد الرازق.. فيديو

عاجل..إحالة المتهم بقتل سيدة بورسعيد لمحكمة الطفل وهذا مصير ابنتها..فيديو

دفن خطيبته وتخلص من حياته .. تفاصيل صادمة في حادث قويسنا.. فيديو

محمد عشوب يكشف شروط عادل إمام لعرض مسرحياته خارج مصر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ