روسيا والأمم المتحدة تبحثان الأمن الغذائي العالمي

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين وممثلو الوكالات الروسية مع أعضاء وفد الأمم المتحدة بمشاركة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، قضية الأمن الغذائي العالمي.



ونقلت وكالة أنباء/تاس/ الروسية/، عن وزارة الخارجية الروسية، قولها في بيان صحفي، اليوم/الخميس/، إن الجانبين شددا على أهمية التنفيذ الكامل للاتفاقيات الموقعة من أجل الحد من تهديدات الأمن الغذائي العالمي.



وأوضحت الوزارة أن الجانبين ناقشا تنفيذ الاتفاقيات بالتفصيل، مشيرة إلى "أثر المنع" الذي تتسبب به العقوبات ضد الإمدادات الروسية.



وأكد الجانبان استمرار الاتفاقات ضمن المعايير المعتمدة حتى 18 مارس 2023.



ووفقا للوزراة، فقد تمكنت حوالي 580 سفينة من استخدام الممر الإنساني البحري حتى الآن، تحمل أكثر من 14.8 مليون طن من الحبوب، بشكل رئيسي إلى البلدان المتقدمة (51) % من الصادرات.

