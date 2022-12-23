عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| أستاذ تغذية: الشاي الأخضر البديل الصحي للحصول على الكافيين.. حقوق حلوان: امتحانات الفصل الدراسي الأول 1 يناير

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

اتحاد الطلاب هندسة القاهرة تُعلن عن عمل معرض وورش فنية بكرنفال زايد

تُعلن اللجنة الفنية باتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة عن مشاركتها بكرنفال زايد عن طريق عمل:

 

أستاذ تغذية: الشاي الأخضر البديل الصحي للحصول على الكافيين

أكد الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، أن الشاي الأخضر ضمن المشروبات المنبهة ويختلف عن الشاي الأسود في نسبة الكافيين حيث أن نسبة الكافيين في الشاي الأسود تصل إلى 47 ميلليجرام كافيين لكل كوب يتناوله إنما الشاي الأخضر تكون النسبة معتدلة تصل إلى 28 ميلليجرام كافيين وبالتالي لا يسبب الإضرار التي تحدث من الكافيين كما يحتوي على مضادات الأكسدة وهي مهمة جدا في وقاية الجسم من الإصابة بالالتهابات.

 

آداب عين شمس تعلن تعليمات هامة بخصوص دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول

تستعد جامعة عين شمس لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 - 2023 بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، بالإضافة إلى تحديد المواعيد النهائية وإعلان جداول الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

 

تكنولوجيا التعليم حلوان تناقش رسالة ماجستير تهدف تطوير منهج تقنيات المواد بكلية التعليم الصناعى

كشفت دراسة رسالة ماجستير للباحث عبدالله محمد عبدالله نوقشت بقسم تكنولوجيا الإنتاج  بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، عن "  تحسين انتاج مادة اكسيد الجرافين فى نطاق النانو وتوظيف النتائج فى تطويرمنهج تقنيات المواد بكلية التعليم الصناعى

 

وسط إجراءات احترازية.. زراعة عين شمس تكشف تفاصيل الاستعداد لامتحانات منتصف العام

تستعد جامعة عين شمس خلال الفترة الحالية، لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، حيث كشف بعض عمداء الكليات بجامعة عين شمس تفاصيل الاستعداد لعقد الامتحانات داخل القاعات، وسط إجراءات احترازية مشددة، حفاظًا على صحة وسلامة جميع الطلاب والعاملين.

 

حقوق حلوان : امتحانات الفصل الدراسي الاولي ١ يناير

أعلنت كليات جامعة حلوان استعداداتها لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2022 - 2023 وسط إجراءات احترازية من كورونا، وفقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1000 جنيه تاني|تراجع أسعار الذهب بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

انهيار تاريخي.. تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

عصام الحضري يحتفل بعقد قران ابنته في حضور عائلي| صور

رفع سعر الفائدة.. مكاسب كبيرة تنتظر الجنيه المصري ومفاجأة بشأن توافر الدولار

بعد رفع الفائدة لدعم الجنيه.. مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك

ابنة عمرو دياب تثير ضجة بهذه الإطلالة

بالأسماء.. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

احذر من تحويل صورتك لكارتون.. الذكاء الاصطناعي يهدد حياتك بالخطر

ترشيحاتنا

منتجو الدواجن: ارتفاع جديد في أسعار البيض لتكلفته العالية على المربين

وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلي الجمعة

هبوط حاد بأسعار الذهب وارتفاع الدولار عالميا

لغير السكني.. زيادة 15% بـ الإيجار القديم قريبا وطرد المستأجر في هذه الحالة

الأرصاد: انخفاض الحرارة وتساقط الأمطار على القاهرة الكبرى

الدولار الواحد ب 400 ألف ريال.. العملة الإيرانية تسجل أكبر انخفاض في تاريخها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عصام الحضري بإطلالة مميزة في عقد قرانها

احترس منها .. 8 أشياء تدمر الخصوبة عند الرجال

مش بس نقص الحديد.. اعرف طرق علاج فقر الدم

احذر من تحويل صورتك لكارتون.. الذكاء الاصطناعي يهدد حياتك بالخطر

فيديو

طلاق فنانة شهيرة.. وانتهاء خلافات رانيا يوسف وغادة عبد الرازق.. فيديو

عاجل..إحالة المتهم بقتل سيدة بورسعيد لمحكمة الطفل وهذا مصير ابنتها..فيديو

دفن خطيبته وتخلص من حياته .. تفاصيل صادمة في حادث قويسنا.. فيديو

محمد عشوب يكشف شروط عادل إمام لعرض مسرحياته خارج مصر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ