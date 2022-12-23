أخبار التعليم| أستاذ تغذية: الشاي الأخضر البديل الصحي للحصول على الكافيين.. حقوق حلوان: امتحانات الفصل الدراسي الأول 1 يناير

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اتحاد الطلاب هندسة القاهرة تُعلن عن عمل معرض وورش فنية بكرنفال زايد

تُعلن اللجنة الفنية باتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة عن مشاركتها بكرنفال زايد عن طريق عمل:

أستاذ تغذية: الشاي الأخضر البديل الصحي للحصول على الكافيين

أكد الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، أن الشاي الأخضر ضمن المشروبات المنبهة ويختلف عن الشاي الأسود في نسبة الكافيين حيث أن نسبة الكافيين في الشاي الأسود تصل إلى 47 ميلليجرام كافيين لكل كوب يتناوله إنما الشاي الأخضر تكون النسبة معتدلة تصل إلى 28 ميلليجرام كافيين وبالتالي لا يسبب الإضرار التي تحدث من الكافيين كما يحتوي على مضادات الأكسدة وهي مهمة جدا في وقاية الجسم من الإصابة بالالتهابات.

آداب عين شمس تعلن تعليمات هامة بخصوص دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول

تستعد جامعة عين شمس لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 - 2023 بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، بالإضافة إلى تحديد المواعيد النهائية وإعلان جداول الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

تكنولوجيا التعليم حلوان تناقش رسالة ماجستير تهدف تطوير منهج تقنيات المواد بكلية التعليم الصناعى

كشفت دراسة رسالة ماجستير للباحث عبدالله محمد عبدالله نوقشت بقسم تكنولوجيا الإنتاج بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، عن " تحسين انتاج مادة اكسيد الجرافين فى نطاق النانو وتوظيف النتائج فى تطويرمنهج تقنيات المواد بكلية التعليم الصناعى

وسط إجراءات احترازية.. زراعة عين شمس تكشف تفاصيل الاستعداد لامتحانات منتصف العام

تستعد جامعة عين شمس خلال الفترة الحالية، لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، حيث كشف بعض عمداء الكليات بجامعة عين شمس تفاصيل الاستعداد لعقد الامتحانات داخل القاعات، وسط إجراءات احترازية مشددة، حفاظًا على صحة وسلامة جميع الطلاب والعاملين.

حقوق حلوان : امتحانات الفصل الدراسي الاولي ١ يناير

أعلنت كليات جامعة حلوان استعداداتها لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2022 - 2023 وسط إجراءات احترازية من كورونا، وفقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.