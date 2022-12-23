جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب كمية من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها

تمكّن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولتي تهريب كمية من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



ففي المحاولة الأولى، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة الخطوط الجوية الكويتية، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول في راكب أجنبي الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لقصر مدة السفر وارتباكه الشديد.



وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بآشعة "إكس راي"، فتلاحظ وجود كثافات متماثلة داخل حقائب الراكب. وبالتفتيش، تبيّن وجود 250 سيجارة إلكترونية داخل حقائبه.



أما المحاولة الثانية، فتمثلت في 530 سيجارة إلكترونية وتنكات خاصة بها تم ضبطها في حقيبة راكب مصري الجنسية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط طيران الجزيرة؛ حيث اشتبه مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول في الراكب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة.

وتلاحظ وجود كثافات متماثلة داخل حقائب الراكب عند تمريرها على جهاز الفحص بأشعة "إكس راي"، وبالتفتيش تبين وجود المضبوطات المذكورة.



قرر مدير عام جمارك القاهرة الدكتور ماجد موسى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي برقم 169 و 170 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات.



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

