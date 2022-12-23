خبير أثري:المتحف المصري له عدة مميزات تؤهله ليكون من أفضل وجهات العالم

قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار، إن مصر تتصدر أفضل الوجهات السياحية في العالم، كما أن اختيار مجلة ناشيونال جيوجرافيك للمتحف المصري كأفضل الوجهات في العالم للعام المقبل أمر مهم للغاية، لعدة مميزات تؤهله لذلك سواء موقعها المتفرد لانه يواجه منطقة هضبة الأهرامات بما فيها أقدم أهرامات مصرية قديمة ومنها الهرم الأكبر أحد عجائب الدنيا السبع القديمة الموجودة حتى الآن.

وأضاف خلال استضافته بشاشة إكسترا نيوز، أن المتحف هو البيت الجديد للفرعون الذهبي توت عنخ آمون الذي شغل ألباب العالم وبعض القطع من مقبرته زارت دول العالم، وحصلت على إقبال كبير للغاية.

وتابع أنه لأول مرة تعرض فيه أكثر من 5 آلاف قطعة من قطع مقبرة الملك توت عنخ آمون وكان في البداية جزء منها في المتحف المصري بالتحرير وجزء في متحف الأقصر وجزء في المخازن، ولأول مرة تعرض كل مقتنياته في مكان واحد.