هذه النغمة لا تعجبني | بركات يوجه رسالة قوية لمنتقدي الأهلي

أكد محمد بركات أنه لا يحب النغمة التي يشكك من خلالها البعض حول قدرات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وإمكانية استعادة لقب الدوري الممتاز.

وأضاف بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن الأهلي يسير بصورة طيبة ويتصدر جدول ترتيب الدوري موضحاً أن الفريق يقدم مستويات أفضل من بداية الموسم الماضي.

وأشار إلى أن هناك بعض الأمور الفنية تحتاج إلى جانب من التصحيح ولكن الأهلي بصفة عامة جيد ويقدم نتائج طيبة.

وأضاف:" لا أتفق مع الأصوات التي تؤكد أن الأهلي مستواه انخفض ربما يعيبه بعض الأمور الصغيرة التي يحتاج السويسري مارسيل كولر المدير الفني لتصحيحها وعلى رأسها عدم ثبات التشكيل".

وتابع:" في رأيي ، الفريق مازال في بداية الموسم وإتباع سياسة التدوير بهذه الطريقة يجعل الفريق يظهر في بعض الفترات بعيداً عن الأداء المتوقع".

وأشار نجم الأهلي الأسبق إلى أن الفريق الأحمر استفاد من القرار الأفضل في رأيه لإدارة القلعة الحمراء بإراحة العناصر الأساسية مع نهاية الموسم الماضي.