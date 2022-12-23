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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمر مشرف..رسالة خاصة من بركات بشأن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

صدى البلد

قال محمد بركات إن الأهلي قادر على تقديم مستويات مميزة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في المغرب خلال الفترة بين 1 إلى 11 فبراير المقبل.
وأشار بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن جماهير الأهلي تحلم بتخطي إنجاز الميدالية البرونزية والصعود للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية.
وأضاف:" الأهلي سيواجه أندية قوية في كأس العالم للأندية مثل ريال مدريد الإسباني بجانب فلامنجو البرازيلي الذي يضم لاعبين موهوبين والوداد المغربي ولكن الجميع سعيد بمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية وهو أمر مشرف".
وأكد أن الأهلي لديه القدرة على تقديم مستويات طيبة في مونديال الأندية موضحاً أن الجماهير تدعم الفريق الأحمر بقوة خاصة أن البداية هذا الموسم أفضل بكثير من الموسم الماضي.

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