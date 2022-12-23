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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيكارة العلف بـ1200 جنيه.. شعبة الدواجن تكشف مفاجآت عن فيديو دهس الكتاكيت..فيديو

دهس الكتاكيت
دهس الكتاكيت

علق عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، على قيام شخص بإلقاء مئات الكتاكيت على الطريق وتعرضها للدهس بحجه أنه يطعمها بـ100 جنيه في اليوم.

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وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر”، المُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”،: “ هذا الشخص يربي الكتاكيت في منزله، وما يقوله بأنه يدفع 100 جنيه يوميا لإطعام الكتاكيت كلام غير منطقي".

 

وأشار: "لدينا أزمة كبيرة، وما شاهدنا من شخص يلقي بمئات الكتاكيت في الشارع مشهد مؤسف"، مضيفا: "تكلفة الفرخة 100 جنيه.. إزاي نبيعها بـ38 جنيها للكيلو".

 

وأضاف: "المزارع بياخد نص طن في اليوم عشان يأكل الكتاكيت بقيمة 12 ألف جنيه في اليوم، الشركة أو مزرعة الدواجن مش هتعمل كدة لكن في كل الأحوال نرفض حدوث هذه الكلام"، مشيرا: "محدش عايز ياخد الكتاكيت، وشكارة العلف بـ1200 جنيها".

 

وأوضح: "لا يزال هناك عجز في العلف، ونحتاج إلى 2 مليون و250 ألف طن كل شهر ونصف"، مطالبا بسرعة الإفراج عن الأعلاف في الموانئ لتحقيق الوفرة في الأسواق وضبط الأسعار.

رئيس شعبة الدواجن الكتاكيت الطريق الدواجن

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