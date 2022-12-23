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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام سعيد برفقة صديقتها في أحدث ظهور لها.. شاهد

ريهام سعيد برفقه
ريهام سعيد برفقه صديقتها في أحدث ظهور لها

 

شاركت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد متابعها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت ريهام في الصورة برققة عدد كبير من صديقتها من خلال سهرتهم.


ويذكر أنه قد إنتهت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد من تصوير مشاهدها بمسلسل "عودة البارون" داخل أحد الفنادق بطريق إسكندرية الصحراوي المقرر  أن تخوض به موسم الدراما الرمضانية 2023

 

مسلسل عودة البارون، يضم خمسة عشر حلقة، وهو بطولة حسين فهمي، خالد سليم، ريهام سعيد ، احمد سلامة ،ميس حمدان، علاء مرسى، سامى مغاروى، نهال عنبر، رزان مغربى وعدد من نجوم الأردن ولبنان، وهو من تأليف وإخراج المتميز  سامر خضر الذي يخوض لأول مرة تجربة الإخراج بمصر بعد مشواره الطويل بالأردن.

مصر ريهام سعيد رزان مغربى الاعلامية ريهام سعيد البارون إسكندرية الصحراوي

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