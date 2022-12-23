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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صلاح عبد الله برفقة نيللي كريم في أحدث ظهور لهما.. شاهد

نيللي كريم وصلاح
نيللي كريم وصلاح عبدالله

شارك الفنان صلاح عبدالله متابعيه عدة صور جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة فيسبوك.

 

وظهر صلاح في الصور برفقه الفنانة نيلي كريم وزوجها وعدد من اصدقائه مرتدين ملابس بيضاء.

 

وكتب صلاح"وصباح الخير وتصبحوا على خير وكل عام وكلنا بخير وليلتنا بيضا ونهارنا أبيض ويومنا حلو وبكره أحلي و٢٢حلوة و٢٣أحلى بإذن الله و #ليه_لأ❤️👇❤️".


وقد وجه الفنان صلاح عبد الله، الشكر للجمهور على الرسائل والدعوات الموجهه إليه بعد دوره في مسلسل ايجار قديم.

 

وظهر صلاح عبد الله في فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ، وقال: أنا لسه حي .. سحس هو اللي مات.. شكرا من الأعماق على الحب والدعوات الحلوة".

صلاح عبد الله نيلى كريم موقع التواصل الاجتماعي بكرة أحلى

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