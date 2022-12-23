لجنة 6 يناير توجه ضربة قاضية لـ ترامب.. أربع تهم جنائية تطارد الرئيس الأمريكي السابق.. التقرير النهائي: انخرط في مؤامرة لقلب انتخابات 2020

لجنة 6 يناير تنشر تقريرها النهائي ضد ترامب

لجنة التحقيق: أحداث 6 يناير دبرها رجل واحد هو دونالد ترامب

ترامب يرد على اتهامات لجنة التحقيق ويحاول الصاق التهم بـ رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي

اتهم التقرير النهائي للجنة مجلس النواب في 6 يناير الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب بارتكاب " مؤامرة متعددة الأجزاء '' لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، وفشل في فعل أي شيء لمنع مؤيديه من نهب مبنى الكابيتول الأمريكي.

وأصدر أعضاء اللجنة تقريرهم المكون من 845 صفحة مساء الخميس ، بعد إجراء مقابلات مع أكثر من 1000 شاهد

وجاء في التقرير أن 'السبب الرئيسي في السادس من يناير كان رجلًا واحدًا ، الرئيس السابق دونالد ترامب ، والذي تبعه كثيرون آخرون'. 'لم يكن ليحدث أي من أحداث 6 يناير بدونه'.

كان ترامب نفسه سريعًا في محاولة نقل اللوم ، مدعيا أن رئيسة مجلس النواب نانسي قد تجاهلت توصيته باستخدام القوات في واشنطن العاصمة - وهو ادعاء رفضه مرارًا وتكرارًا من قبل مدققي الحقائق.

يأتي ذلك في أعقاب أسبوع صعب للغاية بالنسبة لترامب ، شمل الإفراج عن إقراراته الضريبية الطويلة المخفية.

وأحالت اللجنة يوم الاثنين أربع تهم جنائية إلى وزارة العدل ، متهمة الرئيس السابق بالتمرد والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وعرقلة عمل للكونجرس.

وفي مقدمة شكرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اللجنة على جهودها.

وقالت: 'مع اختتام اللجنة المختارة لعملها ، يجب أن تكون كلماتهم بمثابة دعوة واضحة لجميع الأمريكيين: لحماية ديمقراطيتنا بيقظة وإعطاء أصواتنا فقط لأولئك الملتزمين في دفاعهم عن دستورنا'.

عناوين فصول التقرير وحدها تحكي القصة.

بدءًا من 'الكذبة الكبرى' و 'أريد فقط العثور على 11780 صوتًا' ، حيث بحث ترامب وحلفاؤه عن دليل على تعرضهم للغش ، إلى 'الانقلاب بحثًا عن استراتيجية قانونية' ، حيث قاموا بصياغة طريقة لمنع الكونجرس من تصديق فوز جو بايدن ، فإنه يبني تصعيدًا قبل الوصول إلى 'كن هناك سيكون جامحًا'.

كان ترامب بطيئًا في وقت سابق من الأسبوع في الاستجابة لإعلانات اللجنة.

لكنه رد على الفور ليلة الخميس.

“فشل تقرير اللجنة الحزبية للغاية غير المختارة عن قصد في ذكر فشل بيلوسي في الاستجابة لتوصيتي باستخدام القوات في العاصمة ، أو إظهار الكلمات 'السلمية والوطنية' التي استخدمتها ، أو دراسة سبب الاحتجاج ، تزوير الانتخابات " وفقا لما كتبه على Truth Social

وبعد أن حددت الاتهامات يوم الاثنين ، أصدرت يومي الأربعاء والخميس أكثر من 40 إفادة شاهد.

وأظهروا أن أكثر من 20 شاهدًا قد تذرعوا بحقهم في التعديل الخامس في عدم تجريم أنفسهم.

وكان أحد الاكتشافات المفاجئة هو أن الشاهدة الرئيسية ، كاسيدي هاتشينسون ، مساعدة البيت الأبيض السابقة ، أخبرت المحققين أنها شعرت بضغط من دائرة ترامب للبقاء صامتة.

ووفقًا لشهادتها ، أخبرها محامي سابق في إدارة الأخلاقيات في البيت الأبيض في عهد ترامب أنه 'كلما قل ما تتذكره ، كان ذلك أفضل'.

ويبدو أن ستيفان باسانتينو أخبرها أنه لا توجد جريمة في وجود ذاكرة خاطئة.

وزُعم أنه قال: 'لا أريدك أن تحنث بنفسك ، لكن' لا أتذكر 'ليس شهادة زور'. 'إنهم لا يعرفون ما يمكنك وما لا يمكنهم تذكره.'

وأظهرت سجلات ضريبية نشرتها لجنة في الكونجرس، أن الرئيس السابق دونالد ترامب لم يدفع أي ضريبة دخل خلال آخر عام كامل في فترة رئاسته، إذ أبلغ عن خسائر في إمبراطوريته التجارية الواسعة.

وتظهر السجلات، التي نشرتها لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب، بعد معركة استمرت لسنوات، أن دخل ترامب والتزاماته الضريبية شهدت تقلبات كبيرة خلال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض.



وجاءت السجلات متعارضة مع الصورة الراسخة للسياسي الجمهوري كرجل أعمال ناجح، بينما يخوض غمار محاولة جديدة للعودة إلى البيت الأبيض.

وأظهرت الوثائق أن ترامب وزوجته ميلانيا دفعا ضرائب بشكل ما خلال سنوات ولايته الأربع، لكنهما تمكنا من تقليص الضرائب على الدخل إلى الحد الأدنى في عدة سنوات، مع تعويض دخل النشاط التجاري لترامب عن طريق الخصومات وإعلان الخسائر.

وشككت اللجنة في شرعية بعض تلك الخصومات، بما في ذلك خصم بلغ 916 مليون دولار، وقال بعض الأعضاء إن الإقرارات الضريبية لم تكن مفصلة.

ومن المتوقع أن تصدر اللجنة نسخا منقحة من إقراراته الكاملة في الأيام المقبلة.