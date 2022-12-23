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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تحث أرمينيا وأذربيجان على النظر في خطوات لتخفيف التوترات

صدى البلد

حثت الولايات المتحدة، أرمينيا واذربيجان على النظر في خطوات من شأنها تخفيف التوترات لتكون بمثابة أساس لعلاقات حسن الجوار في المستقبل.

 


جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض - في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة خلال مكالمتين بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بشكل منفصل مع أمين مجلس الأمن القومي الأرميني أرمين كريكوريان، ورئيس قسم السياسة الخارجية في الإدارة الرئاسية الأذرية حكمت حاجييف. 

 


واستعرض المسؤولون الثلاثة خلال المكالمتين المنفصلتين التقدم المحرز في محادثات السلام التي ييسرها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ اجتماعهم المشترك يوم 27 سبتمبر الماضي في واشنطن العاصمة.

 


وبحسب البيان، أكد الجميع التزامهم بالمفاوضات بهدف إبرام اتفاق سلام. 

 


ومن جانبه، أعرب سوليفان عن مخاوف مستمرة حيال إعاقة الوصول إلى ممر لاتشين والتداعيات الإنسانية المتزايدة لهذا الوضع، داعيا إلى استعادة حرية الحركة بشكل كامل عبر هذا الممر.

الولايات المتحدة أرمينيا البيت الأبيض

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