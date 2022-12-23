عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تفرض عقوبات على شخصين أمريكيين

صدى البلد

قررت الصين فرض عقوبات على شخصين أمريكيين، وذلك ردا على العقوبات الأمريكية ضد اثنين من المسؤولين الصينيين في يوم الـ 9 من شهر ديسمبر الجاري بزعم قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالتبت.

 


وذكرت وزارة الخارجية الصينية - في بيان لها اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أنه وفقًا لقانون مكافحة العقوبات الأجنبية الصيني، قرر الجانب الصيني فرض عقوبات بالمثل ضد مايلز ماوتشون يوي وتود شتاين، موضحة أنه سيتم تجميد جميع أنواع أصولهما في الصين، وحظر أي منظمة أو فرد داخل الصين من الانخراط في معاملات معهما .

 


وأوضحت الوزارة أن الشخصين وأفراد أسرتهما المباشرين ممنوعون من الحصول على التأشيرات أو الدخول إلى الصين، مشيرة إلى أن الإجراءات دخلت حيز التنفيذ بداية من اليوم. 
 

الصين العقوبات الامريكية وزارة الخارجية الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1000 جنيه تاني|تراجع أسعار الذهب بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

انهيار تاريخي.. تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

عصام الحضري يحتفل بعقد قران ابنته في حضور عائلي| صور

بعد رفع الفائدة لدعم الجنيه.. مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك

بالأسماء.. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

لغير السكني.. زيادة 15% بـ الإيجار القديم قريبا وطرد المستأجر في هذه الحالة

هبوط حاد بأسعار الذهب وارتفاع الدولار عالميا

ابنة عمرو دياب تثير ضجة بهذه الإطلالة

ترشيحاتنا

ماذا ينتظرها بعد الاتهام الرسمي؟.. تحديد موعد محاكمة منة شلبي|التفاصيل كاملة

نتج عنه انفجارات.. السيطرة على حريق هائل بمستودع للغاز غرب المغرب| شاهد

رحلة البحث عن العملة الصعبة.. كيف واجه برلمان 2022 تحدي الدولار؟| حصاد

الدولار يستقر|انخفاض أسعار السلع وهذا مصير الجنيه.. ماذا بعد رفع الفائدة 3%؟

الدولار يتراجع واليورو يرتفع عالمياً.. اعرف أسعار العملات اليوم

كل الخيارات متاحة.. الاتحاد السكندري يكشف تطورات انتقال مروان عطية لصفوف الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من هاني البحيري؟.. تفاصيل إطلالة رنا رئيس في حفل خطوبتها

استقرار أسعار الفراخ والبيض اليوم

ابنة عصام الحضري بإطلالة مميزة في عقد قرانها

احترس منها .. 8 أشياء تدمر الخصوبة عند الرجال

فيديو

طلاق فنانة شهيرة.. وانتهاء خلافات رانيا يوسف وغادة عبد الرازق.. فيديو

عاجل..إحالة المتهم بقتل سيدة بورسعيد لمحكمة الطفل وهذا مصير ابنتها..فيديو

دفن خطيبته وتخلص من حياته .. تفاصيل صادمة في حادث قويسنا.. فيديو

محمد عشوب يكشف شروط عادل إمام لعرض مسرحياته خارج مصر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ