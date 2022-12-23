الصين تفرض عقوبات على شخصين أمريكيين

قررت الصين فرض عقوبات على شخصين أمريكيين، وذلك ردا على العقوبات الأمريكية ضد اثنين من المسؤولين الصينيين في يوم الـ 9 من شهر ديسمبر الجاري بزعم قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالتبت.



وذكرت وزارة الخارجية الصينية - في بيان لها اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أنه وفقًا لقانون مكافحة العقوبات الأجنبية الصيني، قرر الجانب الصيني فرض عقوبات بالمثل ضد مايلز ماوتشون يوي وتود شتاين، موضحة أنه سيتم تجميد جميع أنواع أصولهما في الصين، وحظر أي منظمة أو فرد داخل الصين من الانخراط في معاملات معهما .



وأوضحت الوزارة أن الشخصين وأفراد أسرتهما المباشرين ممنوعون من الحصول على التأشيرات أو الدخول إلى الصين، مشيرة إلى أن الإجراءات دخلت حيز التنفيذ بداية من اليوم.

