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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبدالله المغازي: الرئيس السيسي فتح آفاقا عديدة مع الدول العربية والإفريقية

عبدالله المغازي،
عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق

علق عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، على مشاركة مصر في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، قائلا: الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح آفاق عديدة وكبيرة مع الدول العربية، خلال الفترة الماضية.

 


وأضاف عبدالله المغازي خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن علاقة مصر مع الأردن طيبة للغاية، وكذلك الأمر مع العراق، متابعا: القيادة السياسية توفر للحكومة العديد من فرص التعاون مع الدول العربية الأخرى في إطار العلاقات القوية.

 


واسترسل: القيادة السياسية وفرت للحكومة كافة المقومات للتعاون الخراجي مع الدول العربية والأفريقية، متابعا: أدعو إلى وجود وزير خاص بالقطاع الاقتصادي، حتى يتمكن من استغلال تلك العلاقات.

 


وشدد على أن الدولة تفتح آفاق جديدة ومتعددة مع الكثير من الدول العربية والافريقية خلال الفترة القادمة، مثل الأردن والسعودية، مؤكدا على أن سد جوليوس نيريري دليل عملي على تطوير إمكانيات وقدرات الشراكات المصرية.


 

منوها بان العلاقات المصرية الافريقية في تقدم ونمو مستمر.

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