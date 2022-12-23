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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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كاتب صحفي: سوهاج تشهد إنجازات غير مسبوقة بعد إهمالها لسنوات

تنمية سوهاج| أرشيفية
تنمية سوهاج| أرشيفية

تحدث جميل عفيفي، الكاتب الصحفي عن خطة التنمية متعددة المستويات والمحاور في سوهاج، قائلًا إن سوهاج كغيرها من محافظات الجمهورية، حيث امتدت إليها يد التنمية من خلال استراتيجية الدولة للتنمية الشاملة 2030 والوصول لأبعد نقطة داخل الدولة لتقديم خدمات.
 

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إنجازات غير مسبوقة بسوهاج

وأضاف “عفيفي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” والمُذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن سوهاج شهدت إنشاء شبكات طرق بجانب العمل على إعادة الاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة بداخلها وتوفير فرص عمل من خلال المشروعات القومية الكبرى وإنشاء مساكن اجتماعية وإنشاء شبكات الري والصرف الصحي وغيرها من الإنجازات الأخرى التي تم العمل عليها خلال فترة زمنية وجيزة.


 

وأوضح  أن سوهاج بها عدد من المناطق السياحية الهامة والتي شهدت اهتمامًا كبيرًا وذلك بعد إهمالها فترات طويلة في سبيل تنشيط السياحة.

 

سوهاج جميل عفيفى التنمية استراتيجية الدولة للتنمية الشاملة

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