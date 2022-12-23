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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرب على أوكرانيا.. أمريكا تستعد لدعم كييف وروسيا ترفع المخاطر

الحرب على أوكرانيا..
الحرب على أوكرانيا.. أمريكا تستعد لدعم كييف

كان من المتوقع أن يوافق الكونجرس الأمريكي على عدة مساعدات بقيمة 45 مليار دولار لكييف اليوم، حيث قالت روسيا إنها تفضل خفض إنتاج النفط على الموافقة على حد أقصى للسعر فرضته الدول الغربية بسبب حربها علي أوكرانيا.

وأعلنت روسيا أن صواريخ باتريوت الأمريكية في أوكرانيا لن تقف في طريقها ولن تساعد في تسوية الصراع، بعد إعلان خلال زيارة الرئيس الأوكراني زيلينسكي لواشنطن بشأن إمدادات دفاعية جديدة.

وقالت واشنطن إن كوريا الشمالية سلمت أسلحة لشركة عسكرية روسية خاصة وهي شركة فاجنر، ونفى مالكها يفغيني بريغوزين التأكيد على أنه "ثرثرة وتكهنات" ونفت كوريا الشمالية أنها زودت روسيا بالذخائر لاستخدامها في أوكرانيا.


قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك للتلفزيون الروسي الرسمي اليوم الجمعة، إن روسيا قد تخفض إنتاجها النفطي بنسبة 5٪ إلى 7٪ في مطلع عام 2023 حيث تستجيب للحدود القصوى لأسعار منتجاتها الخام والنفطية بوقف المبيعات للدول التي تدعمها.

روسيا تحظر تصدير النفط للدول التي تطلب تسقيف سعره

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