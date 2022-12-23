القوى العاملة في أسبوع..57 مليون جنيه رعاية اجتماعية لـ 536 ألف عامل غير منتظم .. تحويل 1.4 مليون جنيه مستحقات المصريين المغادرين للأردن

القوى العاملة في أسبوع..

57 مليون جنيه رعاية اجتماعية لـ 536 ألف موظف غير منتظم

تحويل 1.4 مليون جنيه مستحقات للعمالة المغادرة الأردن

الوزير يشارك بانطلاق الأسبوع الكويتي بالقاهرة.. والعيد الوطني للبحرين

حياة كريمة.. حسن شحاتة يخصص وحدة تدريب متنقلة لبدويات سانت كاترين

الوزارة تطلق دليل إجراءات موحد لمكاتب التمثيل العمالي في الخارج.. قريبًا

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من اللقاءات والاجتماعات خلال الفترة من 17 إلى 22 ديسمبر الجاري، منها اجتماع وزير القوي العاملة حسن شحاتة، مع اللجنة العليا ، واللجنة التنفيذية، لمناقشة الخطوات التي تم اتخاذها من جانب اللجنة التنفيذية لتفعيل البروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات ، حيث تعمل الوزارة من خلاله على ميكنة 3 خدمات وهى خدمة كعب العمل ، وقياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة، لتراخيص عمل الأجانب.

والتقي الوزير،السفيرغانم صقر الغانم وسفير دولة الكويت بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية ،ومشاركته في انطلاق الأسبوع الكويتي الثالث عشر في مصر.

وفي نفس السياق التقى الوزير ، السفيرة هبة زكى القنصل العام لجمهورية مصر العربية فى دولة الكويت،وذلك قبل سفرها بأيام تسلمها مهام القنصلية ، فى إطار التنسيق والتعاون المشترك لخدمة العمالة المصرية في الكويت .

وشارك حسن شحاتة في إحتفالية اليوم الوطني للبحرين ، بحضور عدد من الشخصيات السياسية البارزة، حيث كان في إستقباله عبد الرحمن حسن هاشم، القائم بأعمال سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، مؤكدا اعتزاز المملكة بالعلاقات مع مصر.

وهنأت الوزارة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي دولة الإمارات بالعيد الوطني الـ ٥١ ومشاركتهم احتفالاتهم ، وكذلك الاحتفال بمرور ٥٠ عاما على العلاقات المصرية الإماراتية .

ومن الداخل للخارج ،حيث نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان في تحويل القائمة الـ 106 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 102 عامل مصري لدى" المؤسسة" غادروا عمان نهائيا بإجمالي مستحقات بلغت 57 ألفاً و 712 دولار أمريكي، بما يعادل مليون و420 ألف جنيه مصري تقريبا.

وفيما يلي تفاصيل الحصاد:

خصّص وزير القوي العاملة حسن شحاتة، عربة تدريب متنقلة على الخياطة والمشغولات اليدوية لخدمة المئات من البدويات المُقيمات وسط جبال سيناء.

جاء ذلك خلال استقباله ، سليمة جبلي إحدى المدربات على مهن التطريز والمشغولات التراثية، بديوان عام الوزارة، والتي اقترحت على الوزير خلال جولته خلال الأيام القليلة الماضية بجنوب سيناء أهمية توفير عربة متنقلة لتدريب الفتيات في سانت كاترين، والمدن المجاورة على مهنة المشغولات اليدوية خاصة التراثية، لتأهيلهم لسوق العمل، وبالتالي توفير فرص عمل وحياة كريمة لهم، ولتكون تجربة أو نواة لعربات مماثلة ومهن مختلفة.

وأكد الوزير أنه أوفي بذلك بوعده الذي قطعه على نفسه يوم 11 ديسمبر الجاري، بتخصيص الوحدة المتنقلة لبدو جبال وسط سيناء، لتأهيلهم لسوق العمل، وبالتالي توفير فرص عمل وحياة كريمة لهم، ولتكون تجربة أو نواة لعربات مماثلة ومهن مختلفة.. وكان قد قام شحاتة بتوفير عربة تدريب متنقلة على الخياطة خلال جولته في منطقة سانت كاترين بجنوب سيناء، أثناء تفقده دورة تدريبية هناك

ورحب الوزير بالمدربة "سليمة جبلي" مُمَثلة عن "نساء سيناء"، مؤكدا أن الدولة المصرية تولي إهتماماً كبيراً لتمكين المرأة إقتصادياً وإجتماعياً، وتوفير حياة كريمة لها ،وتأهيلها لسوق العمل ، فضلا الاهتمام بملف التدريب المهني وتأهيل الشباب من الجنسين ،لسوق العمل سواء بالداخل أو الخارج، وصقلها بالمهارات والقدرات الفنية التي تساعدهم على توفير فرصة عمل لائقة أو المساهمة في إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه الوزير الإدارة المركزية للتدريب بتوفير كل المتطلبات والاحتياجات التي تحتاجها الوحدة المتنقلة المقرر إطلاقها خلال أيام ،من مقر الوزارة الى سانت كاترين ،لبدء برامج التدريب المهني للفتيات البدويات على مهن المشغولات اليدوية والتطريز والتفصيل،وتجهيزها بكافة الأدوات اللازمة لتلك المهنة،والتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وحدة التدريب المتنقلة إلى أراضي سيناء، تبدأ برامجها وتُقدم وخدماتها للفتيات من أبناء المحافظة .

من جانبها قدمت سليمة جبلى، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة ، على تنفيذ وعده الذي وعد سيدات سيناء به خلال تفقده دورة تدريبية منذ 11 يوماً، ووقوفه بجانب الشباب والفتيات وتوفير كافة السبل لدعمهم وتمكينهم بالتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل ، وكذلك توفير الأساليب التدريبية الحديثة ، وعلى تبنيه الحفاظ على مهن المشغولات اليدوية والتطريز من الاندثار،وإحيائها بكافة الوسائل ، وعلى توجيهاته لتوفير عربة تدريب متنقلة لتدريب الفتيات البدويات من ابناء محافظة جنوب سيناء وتواجدها فى أماكن إقامتهم تسهيلاً عليهم من تحمل مشقة الانتقال لأماكن التدريب الثابتة .

وفى ختام اللقاء تفقدت "جبلى" يرافقها ايمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، ومدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء أشرف علم الدين، العربة المتنقلة الموجودة بالوزارة والتى يتم تجهيزها بالمعدات والآلات المطلوبة لتدريب الفتيات البدويات على مهن التطريز والمشغولات اليدوية، مشيدة بإنجاز الوزارة فى تجهيز وتطوير تلك الوحدات ودورها المهم فى تدريب الشباب والفتيات فى قرى ونجوع المحافظات الأكثر احتياجاً ، وتوفير الوقت والجهد فى الانتقال عن مراكز التدريب الثابتة.

وفي سياق آخر دعا الوزير ،الشباب المصري،إلى الإقبال على العمل الحر،والقطاع الخاص،والإستفادة من كافة البرامج التي تقدمها الدولة لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة،والإقبال على التعليم الفني والصناعي،بإعتبار ذلك التوجه "لغة العصر".

وأوضح أن العالم أجمع- وليس مصر فقط- يسير في هذا الإتجاه، ناصحاً الشباب أيضا بالاستفادة من التدريب المهني التي تقدمها وزارة القوى العاملة في المحافظات عن طريق مراكز التدريب المتنقلة والثابتة،والمنتشرة في جميع المحافظات،والتي تؤهل الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق العمل،وتساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة تستفيد منها عملية التنمية ايضاً .

وقال إنه وجه جميع مديريات القوى العاملة في الـ27 محافظة بالمصداقية وتحري الدقة أثناء عرض جميع فرص العمل التي تتلقاها المديريات من شركات القطاع الخاص،والتي تُعلن عنها الوزارة في نشرة توظيف نصف شهرية،وبالمتابعة المستمرة للتأكد من مصداقية تلك الفرص،وإستلام راغبي العمل لوظائفهم،ناصحاً الشباب بألا يَخجل من "العمل الحر" بعيداً عن "الوظيفة الميري".

وأكد الوزير متانة العلاقات المصرية الكويتية،وأن المواقف التاريخية بين البلدين دليل على حٌسن تلك العلاقات التي تعكس روح الأخوة الطيبة بين البلدين الشقيقين،قيادةً وشعباً.

.جاء ذلك خلال لقائه السفير غانم صقر الغانم وسفير دولة الكويت بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية ،ومشاركته في انطلاق الأسبوع الكويتي الثالث عشر في مصر،والمنعقد خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري بأحد فنادق القاهرة، بمشاركة أكثر من 50 جهة كويتية ومصرية في قطاعات الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها،موضحاً أن هذا الحدث يعتبر أكبر تجمع كويتي - مصري يسهم في تدعيم أواصر الترابط بين الكويت ومصر،وفي إكمال ملامح الصورة المشرقة في شتى المجالات.

وصف الوزير العلاقات المصرية الكويتية بـ"المُميزة والمُثمرة"، مؤكداً على أن التواصل مستمر مع كافة الشركاء الاجتماعيين في دولة الكويت الشقيقة بما يُسهم في المزيد من التعاون من أجل صالح واستقرار البلدين،موضحاً أن وزارة القوى العاملة كانت حريصة على المشاركة مع السادة الوزراء المصريين،في هذا الأسبوع الكويتي على أرض مصر ،في نسخته الثالثة عشر،لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي ،وتبادل الخبرات بين الجهات المصرية والكويتية .

والتقي الوزير السفيرة هبة زكى القنصل العام لجمهورية مصر العربية فى دولة الكويت، وذلك قبل أيام من سفرها تسلمها مهام القنصلية ، وذلك فى إطار التنسيق والتعاون المشترك لخدمة العمالة المصرية في دولة الكويت .

في مستهل اللقاء رحّب الوزير بالسفيرة، مشيرا إلي استعدادات الوزارة حاليا لإطلاق دليل إجراءات موحد لتنظيم العمل داخل 9 مكاتب التمثيل العمالي في الخارج موجودة في السعودية "جدة والرياض"، والأردن، والامارات، والكويت، والعراق، وقطر، ولبنان، وايطاليا، تخدم ما يقرب من 5 ملايين مصري في الخارج، موضحا أن الهدف من الدليل توحيد الإجراءات ومفاهيم العمل الخاصة بتعامل تلك المكاتب مع الجمهور.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيراً لرعاية وحماية العمالة المصرية بالخارج، منوهاً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين جهات الدولة فى الداخل والخارج من أجل تقديم أفضل الخدمات للعمالة المصرية قبل وبعد سفرها.

وقال: إن دليل إجراءات الملحقين العماليين بقنصليات وسفارات مصر، يوضح البنود الأساسية لعملهم، ضمن البعثات المصرية فى دول العمل ، ويتم توزيعه وتعميمه على شركات إلحاق العمالة المصرية لتوعية الراغبين في العمل بقوانين الدول.

ومن جانبها قدمت القنصل العام، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على المجهودات التى تبذلها الوزارة فى عهده لخدمة العمالة المصرية فى الداخل والخارج ، والذى باتت واضحة وملموسة أمام الجميع، مثمنة التعاون المشترك فيما بين الوزارة والقنصلية فى حل مشكلات العمالة المصرية فى دولة الكويت وتلبية طلباتها ، ودور ذلك فى تعزيز العلاقات بين البلدين،وتعظيم الدخل القومي تحويلات المصريين العاملين فيها .

وشارك الوزير ، في احتفالية اليوم الوطني للبحرين في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد من الشخصيات السياسية البارزة، حيث كان في استقباله عبد الرحمن حسن هاشم، القائم بأعمال سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية.

أكد وزير القوى العاملة ، أن العلاقات المصرية البحرينية ممتازة، وفي أزهى عصورها، وأن التعاون بين البلدين نموذجاً يحتذى به في التنسيق في كل الملفات والقضايا المشتركة المحلية والعربية والدولية.

وقال وزارة القوى العاملة: إن الوزارة حريصة كل الحرص على مشاركة الأخوة في البحرين كافة المناسبات الوطنية الخاصة بهم، وأن التواصل مع الشركاء الاجتماعيين داخل المملكة في قضايا العمل مستمر، وعلى أكمل وجه، وأن القوى العاملة كجزء من الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتمنى للبحرين المزيد من التنمية والاستقرار.

وأثنى الوزير على دور ومكانة مملكة البحرين كدولة شقيقة لمصر، وأنها شهدت في عهد الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، إنجازات ضخمة في العديد من المجالات والتي جعلتها في مصاف الدول المتقدمة.

وفي سياق آخر أكد الوزير أن الدولة المصرية تسير الآن على قدم وساق نحو تحويل كافة خدماتها المُقدمة للمواطنين إلى" إلكترونية"،وعرضها على بوابة "مصر الرقمية"،موضحاً التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتي القوى العاملة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في متابعة تنفيذ بروتوكول التعاون بهذا الشأن،وان الوزارة حريصة على إنجاز هذا الملف في أسرع وقت.

.جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، بديوان عام الوزارة ، مع اللجنة العليا ، واللجنة التنفيذية ، والخاصة بتفعيل بروتوكول التعاون بين "الوزارتين"، والذي يهدف إلى تقديم الخدمات وتطوير البوابة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة،والذي تم توقيعه يناير 2021..وناقش الاجتماع الخطوات التي تم اتخاذها من جانب اللجنة التنفيذية لتفعيل البروتوكول ، حيث تعمل الوزارة من خلاله على ميكنة 3 خدمات وهى خدمة كعب العمل ، وقياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة، لتراخيص عمل الأجانب..واستعرضت اللجنة كافة الجهود التي بُذلت بالتعاون مع وزارة الاتصالات ،فضلا عن مناقشة العقبات التي واجهتهم خلال الفترة السابقة وكيفية مواجهتها.

وكشف تقرير عن وزارة القوى العاملة عن الدور الذي تلعبه في دعم العمالة غير المنتظمة،كونها فئة من أبرز الفئات والأكثر تأثيراُ ،وتأثراً بالأحداث والتحديات الداخلية والخارجية ،والتي لاقت دعماً وتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية من أجل حمايتها،وتوفير حياة كريمة لها،والوقوف بجانبها وقت الأزمات والتحديات.

وأوضح التقرير أن الاستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها وزير القوى العاملة حسن شحاتة منذ استلامه حقيبة الوزارة منذ أغسطس الماضي،تتمثل في إعادة النظر في إدارة منظومة هذا الملف للمزيد من تحديث البيانات ،وحصر وتقنين الأوضاع،والتوسع في الأعداد من خلال آليات جديدة تعتمد على رقمنة هذه المنظومة،وتوحيد مصدر التعامل معها مالياً وإدارياً،وذلك لضمان وصول الحق إلى مستحقية،وبشكل منتظم ومُقنن.

ففي إطار منظومة التحول الرقمي للدولة المصرية ،قال الوزير شحاتة في أكثر من لقاء بهذا الشأن،إنّ الدولة المصرية تسعى إلى رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين،وتعمل الوزارة من خلال هذا التوجه إلى ميكنة خدماتها،خاصة التي تخدم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية، فضلا عن أنّها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين،وطالب الوزير من المتخصصين، بأن يحتوى برنامج الرقمنة الخاصة بملف العمالة غير المنتظمة على المستندات الخاصة بكل عامل من خلال تحميلها إلكترونيا من قِبل المقاول، لحوكمة الخدمات المقدمة لهم، ووجّه الوزير،لجنة تطوير منظومة العمالة غير المنتظمة بمتابعة تنفيذ هذا المشروع بشكل عاجل لسرعة رقمنة وميكنة المنظومة بشكل كامل.

وأصدرت الوزارة تقريراً بشأن خطتها نحو التحول الرقمي،تماشيأ مع اتجاه الدولة المصرية وسياساتها الرقمية والمعلوماتية،ومع إقتراب الانتقال إلى العاصمة الإدارية كونها مدينة عصرية تعتمد على "الرقمنة".

وأعلن التقرير عن استحداث إدارة جديدة بالوزارة تحت مسمى"الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي" تتبعها الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات،موضحاً أهمية هذه الإدارة التي تأتي فى إطار الانتقال الى العاصمة الادارية،ولتحسين قدرات الجهاز الادارى،وتطوير أساليب وإجراءات العمل،وتطابقاً مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠.

وتقرر استحداث هذه الادارة ، والتي من مهامها اتاحة منظومة تكنولوجيا معلومات حديثة،ومتكاملة،ومترابطة،ومستدامة، ومُؤمنة تساعد على رفع كفاءة العمل.

وأوضح التقرير أن هذه الإدارة المستحدثة تهدف إلى تحديث وتأمين جميع الأجهزة والنظم الخاصة،والتأكد من الالتزام بالمعايير والأطر والسياسات والعمليات المحددة لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي وآليات الحوكمة الرقمية،وتأمين المعلومات لتحقيق الاستفادة المُثلى من أصول المنظومة الرقمية للوزارة،وتوفير التأمين السيبراني لنظام المعلومات ضد المخاطر المحتملة، ووضع الضوابط اللازمة لذلك،وتنفيذ الخطة السنوية والبرامج والمشروعات والمبادرات الخاصة بالبنية الأساسية وتأمين المعلومات بالمشاركة مع كل التقسيمات التنظيمية المعنية داخل الوزارة،وكذلك ،إدارة مكونات البنية الأساسية التكنولوجية .

وأكدت الوزارة القوى العاملة أن الدولة المصرية تولي إهتماماً كبيراً بملف الهجرة غير الشرعية،وإتباع كل السياسات لمنع تلك الظاهرة،وذلك من خلال توفير مسارات هجرة آمنة للانتقال بين الدول مع مراعاة تطوير المهارات ورفع الكفاءات لتناسب مطالب دول المقصد،فضلا عن ضمان التوظيف العادل والأخلاقي بما يتماشى مع الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة النظامية ،ومع أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في افتتاح البرنامج الأول لتعزيز قدرات مفتشي العمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية،في إطار مشروع تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي،والذي تنظمه الوزارة ،بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية،والذي شارك فيه خبراء محليين ودوليين.

واستقبلت وزارة القوى العاملة،وفداً من وزارة العمل بدولة العراق،في الزيارة الرسمية الثانية للوفد العربي،بهدف التعرف على جوانب التطوير ونظام حوسبة منظومة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية في مصر،للإستفادة من التجارب والخبرات المصرية ونقلها لدولة العراق..وقالت وزارة القوى العاملة في بيان لها ،أن الزيارة جاءت بناءً على طلب مكتب منظمة العمل الدولية للدول العربية ببيروت، بعد عدة زيارات استفاد منها وفود وزارات العمل في دول :العراق، الجزائر، المغرب، وتونس، حيث طالب المكتب وزارة القوى العاملة المصرية بالتنسيق للزيارة الثانية لوفد دولة العراق لتحقيق استفادة أكبر ونقل تجربة مصر الرائدة،والملهمة في مجال التفتيش والتي تستحق الدراسة والتطبيق في دول عربية أخرى .

أعلنت وزارة القوي العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان -الأردن- استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 106 من مستحقات الضمان الاجتماعي لحوالي 102 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقالت الوزارة إن المستحقات بلغت 57 ألفا 712 دولاراً أى ما يعادل مليون و420 ألف جنيه تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة وتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

تلقي حسن شحاتة وزير القوى العاملة تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي مكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد ، ناشد فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة “الفيس بوك” الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من 18 ديسمبر الجاري تاريخ تحويل المستحقات، فضلا عن أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

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