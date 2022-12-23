تنفيذ 7452 حكما قضائيا متنوعا في حملة بالقليوبية

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالقليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 22 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 32 متهمًا لـ16 منهم معلومات جنائية.



كما تمكنت الحملة بقيادة اللواء عبدالفتاح القصاص نائب حكمدار القليوبية، من تنفيذ 7452 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 23 قطعة سلاح ناري وأبيض، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.