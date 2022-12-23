البنك الإفريقي للتنمية: 27 مليون دولار و10 ملايين يورو لمحطة طاقة شمسية بتونس

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، على حزمة قروض بقيمة 27 مليون دولار و10 ملايين يورو للمشاركة في تمويل مشروع بناء محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاوات بمدينة القيروان التونسية.



وتتضمن موافقة مجلس إدارة المجموعة 10 ملايين دولار و10 ملايين يورو من البنك، و17 مليون دولار من التمويل الميسر من صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا وهو صندوق خاص متعدد المانحين يديره البنك.



وقال نائب الرئيس لشئون الكهرباء والطاقة والمناخ والنمو الأخضر بالبنك الأفريقي للتنمية كيفين كاريوكي - وفقا لبيان للبنك اليوم الجمعة- إن المشروع يقع شمال القيروان على بعد حوالي 150 كيومترا جنوب تونس العاصمة، مضيفا أن المشروع لن يكون فقط رائدًا لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الأخرى، بل سيكون معيارًا لإمكانية تمويل مشروعات الطاقة المتجددة في البلاد، لكونه يعتمد على الاتفاقات المستدامة التي تم التفاوض بشأنها على مدى السنوات الثلاث الماضية في ظل ظروف سوق مرهقة للغاية.



ومن جانبه، قال مدير حلول الطاقة المالية والسياسات والتنظيم بالبنك الإفريقي للتنمية وايل شونيبار، "يسعدنا أن ندعم أول مشروع مستقل لمحطة الطاقة الشمسية في تونس"، متابعا "كما أن نجاح الصفقة، التي وصلت إلى أعلى معايير القابلية المصرفية بعد شهور من المفاوضات مع السلطات التونسية، يوفر نموذجا مفيدًا للمشاريع المستقبلية التي ستساعد على تقريب البلاد نحو تحقيق هدف الحكومة للطاقة النظيفة البالغ 35%".



وأشار البيان إلى أن مشروع القيروان للطاقة الشمسية يتماشى مع مساهمة تونس المحددة وطنيا وهدف الحد من انبعاثات الكربون من خلال الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، كما يتماشى مع الخطة الجديدة للبنك الإفريقي للتنمية بشأن الطاقة لإفريقيا والأولوية الاستراتيجية العليا المتمثلة في "إضاءة أفريقيا وإمدادها بالطاقة".