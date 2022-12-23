النشرة الدينية .. ماذا كان يدعو النبي عند نزول المطر؟ .. وأفضل ما يقال في آخر سنة 2022

نشر “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
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