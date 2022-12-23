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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية .. ماذا كان يدعو النبي عند نزول المطر؟ .. وأفضل ما يقال في آخر سنة 2022

دعاء المطر
دعاء المطر

نشر “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

دعاء المطر مكتوب وماذا كان يقول النبي وقته.. ردده لتنعم بالحسنات

 

دعاء المطر كامل.. ارفعوا أيديكم إلى السماء بـ10ابتهالات قالها سيدنا النبي

 

خطيب المسجد النبوي: أحاديث المصطفى الأنفع للناس فى كل زمان

 

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هل يحرم على المأموم أداء تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟.. الإفتاء تجيب

 

دعاء نهاية العام 2022 .. أفضل ما يقال في آخر السنة

 

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دعاء عدم تكرار الذنب.. داوم عليه للتخلص من المعاصي ونيل المغفرة
 

دعاء المطر.. احرص عليه يقضي الله حاجتك ويرزقك من حيث لا تحتسب

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