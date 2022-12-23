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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشرة التوك شو| انخفاض الحرارة وتساقط أمطار .. صندوق قناة السويس ليس له علاقة بأصول الهيئة

نشرة التوك شو
نشرة التوك شو

تناولت برامج التوك شو اليوم الجمعة عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ومن خلال التقرير التالي نستعرض لكم أبرزها:

الأرصاد: انخفاض الحرارة وتساقط الأمطار على القاهرة الكبرى

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية؛ أن البلاد مستمرة فى انخفاض درجات الحرارة، و العظمى على القاهرة الكبري من المتوقع أن تسجل 19 درجة، وأنه فى فترات الليل سيكون هناك انخفاض.

 

يقارب الـ25 جنيها.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 23- 12-2022.


ماذا ينتظرها بعد الاتهام الرسمي؟.. تحديد موعد محاكمة منة شلبي|التفاصيل كاملة

عرضت فضائية “العربية” تقريرًا مفصلًا عن أخر المستجدات بقضية الفنانة منة شلبي، حيث كشف التقرير عن موعد المحاكمة.
 

الدواجن تخسر 12جنيها بالكيلو.. الشعبة تحذر من أزمة جديدة بعد إعدام الكتاكيت

أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن تكلفة تربية الدواجن أصبحت مرتفعة، و المربي من الممكن أن يعطى الدورة فى تربية الدواجن نصف طن فى اليوم أى ما يعادل 12 ألف جنيه فى اليوم.


الأرصاد نبهت.. الصرف بمطروح تكشف تفاصيل التعامل مع الأمطار


أكد الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن التجهيزات والاستعدادات لفصل الشتاء تبدأ بالنسبة إلينا مع نهاية فصل الصيف، موضحًا: "الاستعدادات لدينا بدأت في 10 أكتوبر، حيث بدأنا في تطوير الشنايش والمطابق وصيانة المعدات وإن كانت الصيانة شبه مستمرة على مدار العام".

 

التغيرات المناخية تؤثر علينا| الأرصاد توجه إنذارا لصرف الإسكندرية بسبب الأمطار

أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، أن الشركة جاءها إنذار من هيئة الأرصاد الجوية بوجود تغيرات في الحالة الجوية مع احتمالية سقوط أمطار، وهو ما أدى إلى رفع درجة الاستعداد، موضحًا: "في تمام الساعة الثانية فجرا حدثت بعض التجمعات على الطريق الصحراوي، تم التعامل معها ورفع كميات الأمطار وعادت الحركة المرورية إلى طبيعتها دون التأثير على حركة السيارات".


أسامة ربيع: صندوق قناة السويس ليس له علاقة بأصول الهيئة


قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ أهم مشروعات التطوير التي تشهدها الهيئة تتمثل في تطوير القطاع الجنوبي بواقع 40 كم، حيث يتم فيه توسعة جهة الشرق 40 مترا وتعميق الغاطس من 66 قدم إلى 72 قدم، بالإضافة إلى ازدواج في البحيرات الصغرى.


ظاهرة لا مثيل لها منذ 40 عاما.. "إعصار القنابل" يشل الحركة في أمريكا

عرضت فضائية "العربية" تقريرا عن عاصفة تضرب مدن أمريكية تشل الحركة، وتسببت العاصفة في تعليق حركة الطيران، وإلغاء نحو ألفي رحلة، منها 500 بمطار دنفر.

 

وباء جديد يضرب أوروبا ويهدد البشر والأمن الغذائي.. فيديو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، مقطع فيديو بعنوان وباء جديد يضرب أوروبا ويهدد أمنها الغذائي؟.

وكشف مراسل القناة أن أوروبا بالكامل فى حالة قلق شديد بسبب وباء إنفلونزا الطيور، وأن أوروبا تشهد أكبر انتشار لهذا الوباء.
 

الأرصاد الدواجن أسعار الدولار قناة السويس حالة الجو

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