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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بإطلالة جذابة.. سمر يسري تستعرض جمالها بالأبيض والأسود

سمر يسري
سمر يسري

شاركت الإعلامية سمر يسري جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"


وتألقت سمر يسري بإطلالة أنيقة وجذابة بتقنية الابيض والاسود؛ إذ ارتدت سوى شيرت مميز، وهو ما أبرز اناقتها وجاذبيتها، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا علي كتفيها بطريقة عشوائية، نالت اعجاب متابعيها.


وتشتهر "سمر" بإطلالتها الملفتة وغير التقليدية، التي جعلتها محط أنظار جمهورها ومتابعيها أينما وجدت، حيث تملك الإعلامية ذوقا رفيعا في اختيار الإطلالات التي تتماشي مع قوامها وتبرز أنوثتها، لتتألق فى مختلف المناسبات من الملابس الكاجوال، والكلاسيك.

برامج سمر يسري

وقدمت الإعلامية سمر يسري العديد من الأفكار المبتكرة على الشاشة منها برنامج: سمر والرجال، ليلة سمر، أنا وأنا، حفلة 11، وغيرها من البرامج وآخرها ما يعرض علي شاشة الحياة وهو برنامج "يوم ليك"، والذي استهلته بحلقة من جزأين مع واحد من أكبر نجوم الوطن العربي هو النجم راغب علامة.

 

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IMG_٢٠٢٢١٢٢٣_١٤٤٢٥٨
اطلالة بالابيض والاسود الاعلامية سمر يسرى تستعرض جمالها برنامج يوم ليك إطلالة جذابة

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