بإطلالة جذابة.. سمر يسري تستعرض جمالها بالأبيض والأسود

شاركت الإعلامية سمر يسري جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"



وتألقت سمر يسري بإطلالة أنيقة وجذابة بتقنية الابيض والاسود؛ إذ ارتدت سوى شيرت مميز، وهو ما أبرز اناقتها وجاذبيتها، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا علي كتفيها بطريقة عشوائية، نالت اعجاب متابعيها.



وتشتهر "سمر" بإطلالتها الملفتة وغير التقليدية، التي جعلتها محط أنظار جمهورها ومتابعيها أينما وجدت، حيث تملك الإعلامية ذوقا رفيعا في اختيار الإطلالات التي تتماشي مع قوامها وتبرز أنوثتها، لتتألق فى مختلف المناسبات من الملابس الكاجوال، والكلاسيك.

برامج سمر يسري

وقدمت الإعلامية سمر يسري العديد من الأفكار المبتكرة على الشاشة منها برنامج: سمر والرجال، ليلة سمر، أنا وأنا، حفلة 11، وغيرها من البرامج وآخرها ما يعرض علي شاشة الحياة وهو برنامج "يوم ليك"، والذي استهلته بحلقة من جزأين مع واحد من أكبر نجوم الوطن العربي هو النجم راغب علامة.