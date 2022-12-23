يا وجع العمر يا حبيبي.. فنانة أردنية ترثي والدها الراحل بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة الأردنية صفاء سلطان ، بكلمات مؤثرة والدها الراحل، سمير سلطان الذي وافته المنية الأسبوع الماضي بعد صراع مع المرض.



ونشرت صفاء صورة تجمعها بوالدها الراحل، عبر حسابها علي "إنستجرام"، وأرفقتها بهذه الكلمات: "‎ياوجع العمر كله يا حبيبي اشتقتلك يا بابا يارب ترحمه وتدخله جنتك بدون حساب هاد الانسان حبي الحقيقي"



أحدث أعمال صفاء سلطان مشاركتها في المسلسل السوري "مع وقف التنفيذ"، الذي تدور أحداثه في أكثر من قالب مختلف في حارة العطارين بعد هروب عتاب من المنطقة بعدما اتهمها أشقائها في قضية شرف وتتغير حياتها رأسًا على عقب، وأخر يُدعى فوزان مستعد أن يبيع أغلى ما لديه لكي يُبسط نفوذه على الحارة، وهو ﺇﺧﺮاﺝ: سيف الدين السبيعي، ﺗﺄﻟﻴﻒ: علي وجيه، ويامن حجلي، وشارك في بطولته: عباس النوري، غسان مسعود، سلاف فواخرجي، صباح الجزائري، شكران مرتجى.

