عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يا وجع العمر يا حبيبي.. فنانة أردنية ترثي والدها الراحل بكلمات مؤثرة

صفاء سلطان ووالدها
صفاء سلطان ووالدها الراحل

نعت الفنانة الأردنية صفاء سلطان ، بكلمات مؤثرة والدها الراحل، سمير سلطان الذي وافته المنية الأسبوع الماضي بعد صراع مع المرض.


ونشرت صفاء صورة تجمعها بوالدها الراحل، عبر  حسابها علي "إنستجرام"، وأرفقتها بهذه الكلمات: "‎ياوجع العمر كله يا حبيبي اشتقتلك يا بابا يارب ترحمه وتدخله جنتك بدون حساب هاد الانسان حبي الحقيقي"


أحدث أعمال صفاء سلطان مشاركتها في المسلسل السوري "مع وقف التنفيذ"، الذي تدور أحداثه  في أكثر من قالب مختلف في حارة العطارين بعد هروب عتاب من المنطقة بعدما اتهمها أشقائها في قضية شرف وتتغير حياتها رأسًا على عقب، وأخر يُدعى فوزان مستعد أن يبيع أغلى ما لديه لكي يُبسط نفوذه على الحارة، وهو ﺇﺧﺮاﺝ: سيف الدين السبيعي، ﺗﺄﻟﻴﻒ: علي وجيه، ويامن حجلي، وشارك في بطولته: عباس النوري، غسان مسعود، سلاف فواخرجي، صباح الجزائري، شكران مرتجى.
 

 

IMG_٢٠٢٢١٢٢٣_١٣٣٠١٦
IMG_٢٠٢٢١٢٢٣_١٣٣٠١٦

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1000 جنيه تاني|تراجع أسعار الذهب بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

لغير السكني.. زيادة 15% بـ الإيجار القديم قريبا وطرد المستأجر في هذه الحالة

عكس التوقعات| انخفاض تدريجي في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

أكوام من الدولارات والعملات الأجنبية.. فيديو يثير الجدل والداخلية تكشف اللغز

الذهب يواصل الانخفاض.. آخر سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا

بيبسي كولا ترفع أسعار منتجاتها بدءا من يناير المقبل.. تفاصيل

بعد رفع الفائدة لدعم الجنيه.. مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك

قطع بالرباط الصليبي.. تفاصيل إصابة الرعب لـ أكرم توفيق في الأهلي.. صور

موضوعات متعلقة

شذى حسون تبهر متابعيها بجمال ملامحها في أحدث ظهور

يقفز الحواجز.. أحمد السقا يستعرض مهارته في ركوب الخيل

بإطلالة جذابة.. سمر يسري تستعرض جمالها بالأبيض والأسود

لقاء الخميسي في أحدث إطلالة.. ابتسامة بلون الموف

نادين نسيب نجيم وإطلالة جديدة من سيارتها عبر إنستجرام

مؤمن زكريا يشيد بـ كابيتانو مصر: فخور بمنصب المستشار الفني

هالة سرحان بعد زيارتها المتحف المصري: أحبك وافتخر بك يا بلدي

ابنة عمرو دياب تثير ضجة بهذه الإطلالة

ترشيحاتنا

بشأن الوفيات والإصابات | بيان من الدفاع المدني السعودي بعد السيول

لمدة 48 ساعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو بـ 6 محافظات

خطيب المسجد الحرام: الانتساب للإسلام عز ومفخرة والعيش في ظلاله أنس ومطهرة

انخفاض أسعار السلع والدولار .. ماذا يحدث بعد رفع الفائدة؟

تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 1700 جنيه

مميزات عديدة.. شروط الحصول على العمرة بتأشيرة الزيارة الشخصية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| إطلالة ابنة الحضري في عقد قرانها.. هاني الناظر يحذر من عادات فصل الشتاء

مش أول مرة.. 10 إطلالات وضعت نادية الجندي في مأزق

عقدت قرانها أمس ..10 صور أثارت الجدل لـ ابنة عصام الحضري.. شاهد

برشاقة لافتة.. زوجة الحضري تتألق في عقد قران ابنتها

فيديو

معجزة.. قصة نجاة طفل تاه في محمية افريقية مليئة بالحيوانات المفترسة/فيديو جراف

مفاجأة في سعر الدولار وانهيار الذهب

احذروا من حالة الطقس.. أمطار تضرب عدة مناطق وانخفاض درجات الحرارة

اتربيت على القناعة والرضا.. محمد رمضان يكشف سر همومه| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ