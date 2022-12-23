بطل كأس العالم 1966 | وفاة نجم فولهام الإنجليزي عن 83 عاما

أعلن نادي فولهام الإنجليزي وفاة لاعبه السابق، جورج كوهين، الظهير الأيمن للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم المتوج بكأس العالم لعام 1966،عن عمر ناهز 83 عاما.



وكتب النادي على موقعه على الإنترنت - حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم /الجمعة/ - "يشعر الجميع في نادي فولهام لكرة القدم بحزن عميق عندما علموا بوفاة أحد أعظم لاعبينا على الإطلاق جورج كوهين".



خاض كوهين 37 مباراة دولية مع إنجلترا خلال مسيرته الكروية، والتي أمضاها بالكامل يلعب مع نادي"فولهام"، وكان له دورا فعالا في تتويج المنتخب بكأس العالم عام 1966.