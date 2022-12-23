عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطل كأس العالم 1966 | وفاة نجم فولهام الإنجليزي عن 83 عاما

نادي فولهام الإنجليزي
نادي فولهام الإنجليزي

أعلن نادي فولهام الإنجليزي وفاة لاعبه السابق، جورج كوهين، الظهير الأيمن للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم المتوج بكأس العالم لعام 1966،عن عمر ناهز 83 عاما.


وكتب النادي على موقعه على الإنترنت - حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم /الجمعة/ - "يشعر الجميع في نادي فولهام لكرة القدم بحزن عميق عندما علموا بوفاة أحد أعظم لاعبينا على الإطلاق جورج كوهين".


خاض كوهين 37 مباراة دولية مع إنجلترا خلال مسيرته الكروية، والتي أمضاها بالكامل يلعب مع نادي"فولهام"، وكان له دورا فعالا في تتويج المنتخب بكأس العالم عام 1966.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1000 جنيه تاني|تراجع أسعار الذهب بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

3 قرارات جديدة في الأهلي بعد إصابة أكرم توفيق بالصليبي.. تفاصيل

لغير السكني.. زيادة 15% بـ الإيجار القديم قريبا وطرد المستأجر في هذه الحالة

أكوام من الدولارات والعملات الأجنبية.. فيديو يثير الجدل والداخلية تكشف اللغز

عكس التوقعات| انخفاض تدريجي في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

أدخن هذا النوع فقط.. تفاصيل اعترفات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات

تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 1700 جنيه

بيبسي كولا ترفع أسعار منتجاتها بدءا من يناير المقبل.. تفاصيل

ترشيحاتنا

دعاء المطر للميت.. بـ 9 كلمات تهب عليه نسائم الجنة في قبره

ألمانيا تتضامن مع فرنسا في حادث مسلح باريس | شاهد

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع تاريخي لـ الدولار في السوق السوداء.. تفاصيل

فيفا يكشف عن حقيقة وجود تلاعب بنتائج مباريات كأس العالم قطر 2022

مستشار رئيس الوزراء: أدعو كل المطورين لتسويق عقاراتهم في الخارج

كيت وينسلت أولهم | نجوم هوليوود يطالبون إيران بالإفراج عن ممثلة شهيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| إطلالة ابنة الحضري في عقد قرانها.. هاني الناظر يحذر من عادات فصل الشتاء

مش أول مرة.. 10 إطلالات وضعت نادية الجندي في مأزق

عقدت قرانها أمس ..10 صور أثارت الجدل لـ ابنة عصام الحضري.. شاهد

برشاقة لافتة.. زوجة الحضري تتألق في عقد قران ابنتها

فيديو

مفاجأة صادمة عن مصير المتهم في قضية بورسعيد .. فيديو

انخفاض أسعار السلع والدولار .. ماذا يحدث بعد رفع الفائدة؟

معجزة.. قصة نجاة طفل تاه في محمية افريقية مليئة بالحيوانات المفترسة/فيديو جراف

مفاجأة في سعر الدولار وانهيار الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ