مستشار مجلس الوزراء: التكنولوجيا الحديثة المتبعة تساهم فى تنفيذ الأحكام القضائية

قال الدكتور هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن التكنولوجيا الحديثة التى تتبعها الدولة المصرية الآن أصبحت تساهم فى تنفيذ الأحكام القضائية فحال صدور أى حكم يتم وضعه على النظام الإلكترونية ويرسل إلى كل الجهات الحكومية كى لا يحصل على أى خدمة إلا بعد تنفيذ الحكم القضائى.



وأضاف مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة منى العمدة، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة، المذاع على قناة النهار، أن ما حدث من تطور تكنولوجي في مصر كان إنجازا كبيرا .



وأوضح مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أن منصة مصر الرقمية نقطة تحول فى التحول الرقمى فى مصر فهى منصة إلكترونية يتواجد فيها كل المصريين ويتواجد بها كل بيانات المصريين .



ولفت مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إلى أن منصة مصر الرقمية تقدم 150 خدمة حكومية منها تجديد البطاقة وكذلك خدمة رخصة البناء وهذا يعد نقلة غير طبيعية فى ثقافة العمل الحكومى فى مصر وتجديد الباسبور وخدمة الشهر العقارى وهى الخدمة الأكثر إقبالا من جانب المواطنين على منصة مصر الرقمية ، متابعا: سيصل عدد الخدمات المتوفرة فى منصة مصر الرقمية 200 خدمة حكومية .