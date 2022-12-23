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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأحمر الناري.. رانيا يوسف تتألق في أحدث إطلالاتها

رانيا يوسف
رانيا يوسف

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها صورا جديدة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


وظهرت رانيا بإطلالة أنثوية ناعمة، إذ ارتدت فستانا طويلا منفوش  باللون الأحمر الناري، واعتمدت مكياج جذاب،  مع تسريحة شعر ذيل الحصان.


أبطال مسلسل عالم تاني

وتنتظر رانيا يوسف عرض مسلسلها الجديد "عالم تانى" بطولة رانيا يوسف، نضال الشافعى، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقى، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده، إلهام عبد البديع، مروة عبد المنعم، حسام فارس، أيمن عزب، مصطفى حشيش وعدد آخر من الفنانين، تأليف اسلام يوسف، ومن اخراج عبد العزيز حشاد، وتدور قصة العمل حول فكرة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع.

أخر أعمال رانيا يوسف

من ناحية اخرى، كانت آخر أعمال رانيا يوسف الدرامية التي تم عرضها مسلسل "الآنسة فرح"، والذي شاركت فيه خلال هذا العام، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولة العمل كلًا من: أسماء أبو زيد، أحمد مجدي، مريم الخشت، محمد كيلاني، هبة عبدالعزيز، وتأليف: محمود عزت، وإخراج: بسنت الشافعي، ويتحدث المسلسل حول إستعداد فرح، لزواجها من شادي، ولكن سرعان ما تواجه سلسلة من المفاجآت تجبرها على التأقلم مع واقعها الجديد، وعرض من العمل ما يقرب من 5 اجزاء مكملة كل منهما للآخر.

 

 

 

٢٠٢٢١٢٢٣_١٧١٠٤٦
٢٠٢٢١٢٢٣_١٧١٠٤٦
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