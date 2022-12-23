بعد اعتذار السلكاوي.. نقابة القراء توضح مصير التحقيقات معه

قال الشيخ صديق محمود المنشاوي، أمين صندوق نقابة القراء ومحفظي القرآن الكريم، إن أخطاء القراء خاصة فيما يتعلق بالإذاعيين تخضع لرقابة إذاعة القرآن الكريم والنقابة على حد سواء ويوقع عليهما الجزاء حسبما ترى كل جهة منفصلة، مشيراً إلى أن النقابة بانتظار ما تسفر عنه التحقيقات مع الشيخ محمد السلكاوي بشأن ما ظهر خلال الفيديو المتداول.

أزمة الشيخ السلكاوي

ولفت المنشاوي في تصريحات لـ صدى البلد، إلى أن القراء لهم مكانتهم التي ينبغي الحرص عليها، نظراً لارتباطها بجلال الكتاب الحكيم، وما عرفت به مصر من دولة التلاوة التي لها مكانتها بين سائر الأمم، موضحاً أن القارئ أياً كان مقيداً بالنقابة أو خارجها فإنه يخضع لقراراتها وينبغي عليه الالتزام بضوابط تلاوة القرآن الكريم.

وأوضح أن الرقابة على القراء أداءً وسلوكاً وأحكاماً هدفها الحفاظ على صورة القراء المصريين وما تبوأه أهلها من مكانة رفيعة تليق بعظمة وجلال كتاب الله الحكيم، مشدداً لا ينبغي أن ينجر القارئ وراء المستمعين ليظهر بهذا الشكل، خاصة وأن هناك نماذج ينبغي أن يتخذ ضدها موقف كي لا يتكرر مثل هذه الهفوات.

وبشأن قرار الإذاعة بالإيقاف لمدة عام، قال إن الإذاعة لها سلطتها على القراء المنتمين إليها وسبق لها أن عاقبت الكثيرين ممن خرجوا عن الانضباط وهذا كله بهدف الوصول للأداء الأحسن، مبينا أن هناك شكاوى عديدة ضد الشيخ السلكاوي وهذه المرة نجد أن أحد المستمعين هو من ورطه وكان ينبغي أن ينهره، لكن لعلها كبوة ويصلح من شأنه فيما بعد.

وكان السلكاوي قد أصدر أمس بياناً للاعتذار عما بدره منه من أفعال وصفها بـ حركات لا إرادية.

قصة الفيديو المسيء

وفي انفراد لموقع صدى البلد، أصدرت اللجنة الموحدة لإختبار القراء والمبتهلين، بـ الإذاعة والتلفزيون، برئاسة الإذاعي القدير محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية قرارها برفع القارئ محمد حامد السلكاوى من خريطة الإذاعات الخارجية والأمسيات و التسجيلات القرآنية لمدة سنة.

كما جاء بقرار اللجنة - الذي انفرد موقع صدى البلد بنسخته - عدم قبول أي التماس من القارئ في هذا الشأن نظرًا لما بدر منه من قراءة القرآن الكريم بطريقة وحركات غير لائقة لا تتناسب مع قدسية كتاب الله فضلا عن عدم إجادته للأحكام التجويدية.

كان قد فجّر فيديو متداول لأحد قراء القرآن الكريم، غضبًا عارمًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حركات القارئ بيديه وجسده أثناء القراءة بما لا يتفق مع هيبة وقدسية القرآن الكريم.

وتم تداول الفيديو بين الآلاف من رواد التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بمنع القارئ الشهير “محمد السلكاوي” أو اتخاذ ما يلزم من إجراء تجاهه.