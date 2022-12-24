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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سعر أقل من السوق.. تفاصيل سقوط عصابة العملة بالقاهرة

دولارات
دولارات

قررت نيابة بدر الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة مبالغ مالية أجنبية ومحلية مزورة ومحاولتهم استبدال الدولارات بعملات محلية والاتجار فيها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة ضبط وإحضار لمتهمين اثنين هاربين اشتركا في الواقعة لاستجوابهم في القضية، والتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين.

وكلفت النيابة بإرسال المضبوطات من العملات المزورة إلى وحدة التزييف بمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير عن مدى تزييفها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" و2 هاتف محمول وذلك حال توقفهما بالسيارة ملك وقيادة أحدهما بإحدى الطرق بدائرة قسم شرطة بدر .

وتبين قيام شخصين آخرين بالفرار هاربين بسيارة أخرى حال مشاهدتهما للقوات، وعُثر على كيس بلاستيك سقط من السيارة الهاربة "بفحصه عثر بداخله على مبلغ مالى "عملات أجنبية مقلدة" .

بمواجهة المتهمين المضبوطين أقرا بسابقة تعرفهما بأحد الأشخاص حيث أوهمهما بقدرته على إستبدال العملات الأجنبية بسعر أقل من المتداول بالسوق السوداء .

وفى سبيل ذلك إتفقا على إستبدال مبلغ مالى عملات "محلية" بمبلغ مالى عملات "أجنبية"، وقيامهما بالتقابل مع المتهمين الهاربين "جارى ضبطهما" وقاما بتسليمهما المبلغ وحال إنتظارهما المبلغ المالى "من العملات الأجنبية"، فوجئوا بالقوات وفرا سالفى الذكر، وما تبين من أن العملات الأجنبية المضبوطة مقلدة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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