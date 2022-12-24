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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استقوى عليهم.. تفاصيل سقوط مستغلي الأطفال الأحداث في التسول بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باستغلال الأحداث فى أعمال استجداء المارة بالنزهة والتنمر عليهم لضعف قواهم الجسدية.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة، من القبض على شخصين يستغلان  الأحداث فى أعمال استجداء المارة بالنزهة والتنمر عليهم لضعف قواهم الجسدية، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم إستغلال الأحداث.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بالقاهرة بإستغلال الأحداث فى أعمال استجداء المارة ومسح السيارات والتعدى عليهم والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم والتنمر بهم وضعف قواهم الجسدية لعدم وجود مأوى لهم، مُتخذان من دائرة قسم شرطة النزهة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى.

تم استهدافهما وضبطهما وبصحبتهم عدد (4) من الأحداث المجنى عليهم ، بسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات، وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهم الإجرامي وأيدا ما جاء بأقوال المجنى عليهم.

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