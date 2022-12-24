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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين سرقا شبابيك مدرسة بالتبين

حبس
حبس

قررت نيابة التبين الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة 2 شباك ألوميتال من داخل إحدى المدارس.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة في ضبط شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة التبين لقيامهما بسرقة 2 شباك ألوميتال من داخل إحدى المدارس.

بمواجهة المتهمين أقروا بما جاء بالتحريات، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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