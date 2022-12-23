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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ الشرقية : توفير أراضي مشروعات المرحلة الثانية لـ حياة كريمة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كشف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، آخر تطورات المشروعات التي يتم تنفيذها في مركز الحسينية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لافتا إلى أن معدلات التنفيذ بلغت 80%، مشيرا إلى أن جميع مشروعات الصرف الصحي سيتم الانتهاء منها خلال شهرين.

وتابع الدكتور ممدوح غراب في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المرحلة الثانية من المبادرة تضم 5 مراكز بالمحافظة هم بلبيس وأبوحماد وأولاد صقر وفاقوس وديرب نجم، لم يتم تحديد حتى الآن موعد بدء المرحلة الثانية لكن تم توفير 400 قطعة أرض لتنفيذ المشروعات اللازمة لهذه المراكز.

وأضاف محافظ الشرقية، هناك إجراءات رادعة وغير مسبوقة لضبط الأسعار بالأسواق، مشدد على تكثيف الحملات على الأسواق وأماكن تخزين السلع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد محتكري السلع ومصادرة أي سلع يتم حجبها.
 

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