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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تحذر: استمرار تساقط الأمطار لمدة 48 ساعة.. وانخفاض درجات الحرارة

الامطار
الامطار

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، البلاد تشهد منذ أمس تساقط للأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، والمتوقع استمرار الأمطار على مدار الـ 48 ساعة القادمة، وغدا ستكون الأمطار متوسطة على السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري، وعلى مدن القناة وخليج السويس وبعض المناطق من سيناء.

وأضافت الدكتورة منار غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، متوقع يوم الأحد الأمطار ستتقدم أكثر لمحافظات الوجه البحري، وقد تصل لبعض مناطق القاهرة الكبري.

تابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،  البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالإضافة إلى بداية الشعور بانخفاض درجات الحرارة خلال فترات النهار وفترات الليل، لافتة  إلى أن درجات الحرارة العظمي على القاهرة الكبري متوسطها سيكون ما بين 19 و20 درجة مئوية خلال فترة النهار، وفترات الليل ستكون بين 13 و15 درجة مئوية.
 

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