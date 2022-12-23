محمد موسى ردا على رانيا يوسف: الخوف من ربنا عبادة

شن الإعلامي محمد موسى هجوما حادا على الفنانة رانيا يوسف بسبب تصريحاتها الأخيرة التي جاءت فحواها: "بحب ربنا لكن مش بخاف منه".



وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، بصراحة تصريحات صادمة أن حد يطلع يقول أنه مش بيخاف من ربنا طب إزاي متخافيش من ربنا وهو عز وجل من قال سورة المائدة ( فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ ) صدق الله العظيم .



تابع، دي أوامر ربنا يا حاجة رانيا والخوف من ربنا بيعتبر منزلة من منازل الإيمان، وأشدّها نفعًا لقلب العبد، الخوف من ربنا عبادة قلبيّة مفروضة، الخوف من الله تعالى يا حاجة رانيا واجب على كل واحد فينا، الخوف من ربنا لا يبلغ أحد مأمنه من الله إلا بالخوف، وعايز كمان أقولك أن في سورة آل عمران ربنا عز وجل قال : ﴿فَلاَ تخَافُوهُم وخَافُونِ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنينَ﴾. وفلا هنا أمر يا حاجة رانيا فأنتي كده بتصريحك ده بتعصي ربنا".

