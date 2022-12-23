برلماني: اللجنة العليا لمهرجان المنصورة تضم قامات فنية وشخصيات متميزة

قال النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب والرئيس التنفيذي لمهرجان المنصورة المسرحي، إن اللجنة العليا لمهرجان المنصورة تضم قامات فنية وشخصيات متميزة من بينهم السيناريست وليد يوسف، وأحمد جمال الدين وزير التعليم الأسبق، بقيادة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وأحد الداعمين بقوة، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة .

وأضاف النائب أحمد الشرقاوي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، سيشارك في المهرجان العديد من الدول العربية من بينها لبنان والإمارات والمغرب وتونس والأردن ومازال باب تلقي طلبات المشاركة مفتوح لاختيار أفضل العروض، لافتا إلى أن اختيار الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ليكون ضيفاً شرفياً للمهرجان في دورته الثانية قيمة مسرحية وفنية كبيرة.

تابع الرئيس التنفيذي لمهرجان المنصورة المسرحي، اختيار الفنان الكبير أحمد وفيق رئيسا للمهرجان يعطيه زخما وقيمة كبيرة، ودفعة قوية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشخصيات المهمة على المستوى العام ومرتبطة بالحركة المسرحية.

