587 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.35% ليغلق عند مستوى 14482.93 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.80% ليغلق عند مستوى 2755.19 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 3.3% ليغلق عند مستوى 4075.21 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 3.66% ليغلق عند مستوى 17513.07 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 3544.39 نقطة.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 84.2% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 7.5%، والعرب على 8.3%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 587.1 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بقيمة 5.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.