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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

587 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي

صدى البلد

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" خلال الأسبوع الماضي  بنسبة 4.35% ليغلق عند مستوى 14482.93 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.80% ليغلق عند مستوى 2755.19 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 3.3% ليغلق عند مستوى 4075.21 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 3.66% ليغلق عند مستوى 17513.07 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 3544.39 نقطة.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 84.2% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 7.5%، والعرب على 8.3%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 587.1 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بقيمة 5.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

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