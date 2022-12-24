عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناصر الجيلاني: البعض في منطقتنا العربية يعتقد أن تدريس الفنون نوع من التسلية.. فيديو

الدكتور ناصر الجيلاني
الدكتور ناصر الجيلاني

قال الدكتور ناصر الجيلاني، مستشار تطوير المناهج الفنية بوزارة التعليم الإماراتية، إن البعض داخل منطقتنا العربية يعتقد أن تدريس الفنون نوع من التسلية.

 

وأضاف الدكتور ناصر الجيلاني، مستشار تطوير المناهج الفنية بوزارة التعليم الإماراتية، خلال لقاء ببرنامج "العاشرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "تعلم الفنون يسهم في الإحساس بالأشياء حولنا"، لافتا: "تربيت في مصر كبرت في كلية الفنون الجميلة في الزمالك".

 

وأشار: "عندما ذهب لإيطاليا اكتشفت أن الفنون شيء في غاية الأهمية مرتبطة ارتباط وثيق بالعلوم والإعلام وسوق العمل"، موضحا: "يفكرون بطريقة منهجية ويتعاملون مع حصة الفنون بجدية كبيرة".

 

وأوضح الدكتور ناصر الجيلاني، مستشار تطوير المناهج الفنية بوزارة التعليم الإماراتية،: "مشكلة البعض أنهم موهوبون لكنهم لا يطلعون على ما يحدث في الخارج".
 

ناصر الجيلاني الفنون التسلية العربية كتور ناصر الجيلاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيها مرة واحدة|انخفاض أسعار الذهب بعد رفع الفائدة وعيار21 الآن مفاجأة

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي بعد إصابة أكرم توفيق

حريق هائل أسفل أحد الكباري بمدينة نصر.. والحماية المدنية تحاول إخماده

تراجع تاريخي.. الدولة تحاصر السوق السوداء للدولار بإجراءات بنكية.. فيديو

بالصور.. اللقطات الأولى لحريق هائل اندلع أسفل أحد الكباري في مدينة نصر

بصيص أمل.. أشعة جديدة على ركبة أكرم توفيق

تمساح يبتلع طائرة في مقطع مفزع.. شاهد

الدخان يغطي سماء مدينة نصر و6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق أسفل كوبري|فيديووصور

ترشيحاتنا

المستشار محمد عبد المحسن رئيسا لنادي قضاة مصر للمرة الثالثة على التوالي|تفاصيل

ارتفاع كبير في سعر الذهب عالميا

موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة

محافظ القاهرة: السيطرة على حريق شب أسفل كوبري النادي الأهلي دون وفيات أو إصابات

بعدد الأصوات.. تعرف علي نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة|التفاصيل الكاملة

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب والقنوات الناقلة في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمساح يبتلع طائرة في مقطع مفزع.. شاهد

شقها نصين.. انقلاب قطار أمريكي بعد اصطدامه بشاحنة ضخمة|فيديو

عبد المنعم إبراهيم.. طلق شقيقة زوجته بعد 10أيام وأخفى علاقته بـ كوثر العسال

رونالدو ينشر علم فلسطين على حسابه بـ إنستجرام.. فما القصة؟

فيديو

عبد المنعم إبراهيم.. طلق شقيقة زوجته بعد 10أيام وأخفى علاقته بـ كوثر العسال

محمد عشوب عن التسريب الصوتي لـ نجلاء فتحي : ميصحش نتكلم عن عادل إمام

اعترافات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات | ماذا قالت ؟ فيديو

لم يسبق لها مثيل.. كيف واجهت السعودية الأمطار والسيول في مكة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ