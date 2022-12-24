ناصر الجيلاني: البعض في منطقتنا العربية يعتقد أن تدريس الفنون نوع من التسلية.. فيديو

قال الدكتور ناصر الجيلاني، مستشار تطوير المناهج الفنية بوزارة التعليم الإماراتية، إن البعض داخل منطقتنا العربية يعتقد أن تدريس الفنون نوع من التسلية.

وأضاف الدكتور ناصر الجيلاني، مستشار تطوير المناهج الفنية بوزارة التعليم الإماراتية، خلال لقاء ببرنامج "العاشرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "تعلم الفنون يسهم في الإحساس بالأشياء حولنا"، لافتا: "تربيت في مصر كبرت في كلية الفنون الجميلة في الزمالك".

وأشار: "عندما ذهب لإيطاليا اكتشفت أن الفنون شيء في غاية الأهمية مرتبطة ارتباط وثيق بالعلوم والإعلام وسوق العمل"، موضحا: "يفكرون بطريقة منهجية ويتعاملون مع حصة الفنون بجدية كبيرة".

وأوضح الدكتور ناصر الجيلاني، مستشار تطوير المناهج الفنية بوزارة التعليم الإماراتية،: "مشكلة البعض أنهم موهوبون لكنهم لا يطلعون على ما يحدث في الخارج".

