الإثنين.. تمريض حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلنت كليات جامعة حلوان استعداداتها لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2022 - 2023 وسط إجراءات احترازية من كورونا، وفقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكشفت الدكتورة صفاء صلاح عميدة كلية التمريض جامعة حلوان عن بدء الكلية الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول وتجهيز المدرجات ولجان الامتحانات والكنترولات في أسرع وقت.

وصرحت الدكتور صفاء صلاح عميد كلية التمريض بالجامعة بأنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات الاثنين القادم الموافق 26 ديسمبر 2022 ، و من المقرر ان تستمر لمدة شهر حتي نهاية يناير ٢٠٢٣ .

و نوهت عميد كلية التمريض انه ستتم اقامتها بنظام الامتحان الالكتروني من خلال معامل الاختبارات الالكترونية بالجامعة .

جدير بالذكر انه قد افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة، معرض يوم الوفاء والتقدير للفنان الراحل الدكتور يحي عبده الأستاذ المتفرغ بقسم الجرافيك وعميد الكلية الأسبق.

وتم افتتاح المعرض بحضور الدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد حسني رضوان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة فاطمة عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتورة أسماء الدسوقي رئيس قسم الجرافيك، والدكتور عبد العزيز الجندي بقسم الجرافيك، وبحضور أسرة الراحل ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وتلاميذه.