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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم .. الأعلى للجامعات يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.. اليوم.. مسابقة كرة القدم لطلاب الفرقة الإعدادية بهندسة القاهرة بكرنفال زايد

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مسابقة كرة القدم لطلاب الفرقة الإعدادية بهندسة القاهرة بكرنفال زايد

تُعلن اللجنة الرياضية باتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة عن إقامة بطولة لكرة القدم بكرنفال زايد لطلاب الفرقة الإعدادية، وذلك إكمالًا لفعاليات الكرنفال. 


الإثنين.. تمريض حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلنت كليات جامعة حلوان استعداداتها لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2022 - 2023 وسط إجراءات احترازية من كورونا، وفقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

تكنولوجيا التعليم بحلوان توضح طريقة حساب البصمة الكربونية للمنتجات والمؤسسات

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان ندوة بعنوان التغيرات المناخية وحسابات البصمة البيئية ، وذلك خلال فعاليات المهرجان العلمي السابع للعام الجامعي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ ، وجاء هذا برعاية الدكتور قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم والدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب، وريادة الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب ومتابعة الدكتور السيد الموشي منسق الأنشطة الطلابية ، و إشراف الاستاذة هويدا محمد رئيس قسم رعاية الشباب والاستاذة  مها ساري مسئولة النشاط .

 

الأعلى للجامعات يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.. اليوم

 

يناقش اليوم السبت المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع الدوري للمجلس، بحضور رؤساء الجامعات المختلفة، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس، الاستعدادات النهائية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بالجامعات.

 

 

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