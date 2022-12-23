كنا واثقين بالفوز.. أول تعليق من الداخلية بعد الفوز على بيراميدز

أعرب أبو المجد مصطفى المدرب العام في الجهاز الفني لفريق الداخلية، عن سعادته بفوز فريقه على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال أبو المجد مصطفى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المباريات الماضية قدمنا مستوى فني مميز ولكن التوفيق لم يحالفنا وكان الفريق في حاجة إلى مزيد من الانسجام ومكسب اليوم على بيراميدز ناتج عن المباريات الماضية وتطور الأداء بشكل تدريجي".

وأضاف: "لم نشعر بالقلق تجاه النتائج السلبية التي تحققت على مدار أول 8 جولات كنا واثقين بأننا نحتاج لفوز واحد يعيد الثقة للاعبين وقبل هدف بيراميدز في مرمانا أهدرنا انفرادا ولكننا عدنا".

وختم حديثه قائلا: "الروح القتالية للاعبي الداخلية وراء الفوز على بيراميدز والفوز اليوم يعيد الثقة للاعبين في الدوري للعب على الثلاث نقاط في كل مباراة".