صراع مستمر.. انطلاق المباحثات الصينية الهندية من أجل السلام

عقد الجيشان الصيني والهندي الجولة الـ 17 من المحادثات على مستوى القادة سعيا من الجانبين لتهدئة علاقتهم الثنائية بعد الصراع الذي نشب بينهما في الآونة الأخيرة. وذلك حسبما ذكر موقع "جلوبال تايمز" الصيني.



حيث اندلعت اشتباكات كبيرة بين الصين والهند راح ضحيته العديد من الجنود من الجانبين، والسبب نزاع على المناطق الحدودية بين الجانبين، وهذه الاشتباكات ليست الأولي من نوعها، بل وقع في عام 2020 اشتباكات دموية بين الصين والهند راح ضحيتها 20 جنديا هنديا وأربعة صينيين.

الحوار هو الحل

صرحت وزارة الدفاع الصينية، أن الصين والهند اتفقتا على الحفاظ على الأمن والاستقرار في القسم الغربي من الحدود الصينية الهندية، ومواصلة التواصل والحوار من خلال القنوات الدبلوماسية والعسكرية، وحل القضايا المتبقية في أقرب وقت ممكن للتوصل إلى حل مقبول لكلا الجانبين، وذلك خلال عقد الجيشان الصيني والهندي الجولة 17 من المحادثات على مستوى القادة العسكريين.

حيث قالت وزارة الدفاع الصينية عبر موقعها الرسمي، "إن الجانبين تبادلا وجهات النظر بطريقة منفتحة وبناءة بشأن تعزيز حل القضايا المتعلقة بخط السيطرة الفعلية في القسم الغربي من الحدود الصينية الهندية".

وأكدت، أنه استرشاداً بالإجماع المهم الذي توصل إليه قادة البلدين، اتفق الجانبان على أن المناقشات الصريحة والمعمقة بشأن حل القضايا المتبقية في أقرب وقت ممكن ستساعد في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة الواقعة على طول خط السيطرة الفعلية في الجزء الغربي من الحدود بين الصين والهند وتعزيز تنمية العلاقات الثنائية.