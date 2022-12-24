اعتدى على مدربة رقص ومسئولة بالاتحاد الأوروبي| بعد قليل.. محاكمة متحرش الزمالك

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة سائق في اتهامه بالاعتداء على والتحرش بمسئولة بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والتحرش بمدربة رقص إيطالية.

وأحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية، المتهم بالاعتداء على والتحرش بمسئولة بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والتحرش بمدربة رقص إيطالية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم قصر النيل - محافظة القاهرة في القضية التي حملت الرقم 7400 لسنة 2022 جنايات قسم قصر النيل، وقيدت تحت رقم 730 لسنة 2022 كلي وسط القاهرة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار شادي البرقوقي المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية.

واتهمت النيابة المتهم بتهمة الاعتداء على المجني عليها بالقوة، فصاحت فيه وهمت بالفرار لولا أن لحقها فأطبق عليها واعتدى عليها مرة أخرى فصرخت مجلجلة، ففر هاربا مستترا.

المجني عليها تقدم مذكرة تثبت التهمة

وقدمت المجني عليها، وهي تعمل بمفوضية الاتحاد الأوروبي، مذكرة، أثبتت بها أنها أثناء تنزهها سائرة بشارع الجبلاية بوسط القاهرة بمنطقة الزمالك، أسفل كوبري أكتوبر، فوجئت بشخص خلفها غافلها ثم مرر يده على جسدها فهلعت واستدارت وهددته بإبلاغ الشرطة فأدبر عنها وسعت حثيثة إلى الفرار مستنجدة بحانوت لبيع الزهور فعاد إليها ممسكا وقابضا علي مواطن عفتها فصرخت ،ففر هاربا داخل الأزقة فقصدت قسم الشرطة مبلغة حيث عرض عليها صورا فتعرفت علي المتهم من بينهم.

تحرش المتهم بمدربة رقص إيطالية



كما قام المتهم بدائرة قسم قصر النيل - محافظة القاهرة، بالاعتداء على المجني عليها بالقوة، بأن انسل خلفها فغافلها، فصاحت فيه فأدبر عنها وهمت بالفرار لولا أن لحقها واعتدى عليها مرة أخرى فصرخت مجلجلة ففر هاربا مستترا.

كما اعتدى المتهم على المجني عليها الثانية بالقوة، بأن انسل من خلفها وهي صاعدة درجا مؤديا إلى كوبري أكتوبر، فذعرت والتفتت إليه فأدبر راكضاً، فطاردته صارخة مستجيرة فانضم بعض المارة للملاحقة حتى ضبطوه.