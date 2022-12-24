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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستمرة حتى الاثنين القادم.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار اليوم على تلك المحافظات

الامطار
الامطار

نصحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بضرورة إتباع النشرات الجوية بطريقة يومية، حيث أنه دائما ما يحدث تغيرات فى الحالة الجوية بفصل الشتاء.

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن هناك انخفاضا فى درجات الحرارة تلك الأيام، نظرا لتأثرنا بمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا، ومنخفض جوي على سطح البحر المتوسط، يعملوا على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، وبالتالي سقوط أمطار.

وتابعت انه كان هناك سقوط أمطار أمس ومستمر حتي اليوم الجمعة، على المحافظات الشمالية ومحافظات الوجه البحري، ممتدة إلى القاهرة الكبري وشمال الصعيد، لافتة إلى أنها كانت أمطار متفاوتة الشدة، أى كمياتها أختلفت من محافظة إلى محافظة.

وحذرت، أن الأمطار ستستمر حتي يوم الأثنين القادم، ولكن تختلف الكميات من يوم إلى أخر ومن محافظة إلى أخري، متابعة أن غدا السبت ستكون الأمطار موجودة بشكل كبير على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط من مطروح الإسكندرية، وشمال الوجه البحري، وبعض المناطق من خليج السويس ومدن القناة وسيناء، وتكون ما بين المتوسطة إلى خفيفة.

الدكتورة منار غانم هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية النشرات الجوية فصل الشتاء الامطار

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