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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منورة بأهلها والبيت بيتي الأبرز.. 5 مسلسلات تقدم موسما ثانيا فى 2023

البيت بيتي
البيت بيتي

شهد عام 2022 عرض عدد من الاعمال المميزة على المنصات ، وقد حققت تلك الاعمال نحاجاً ملحوظاً ، لذا قرر صناعها تقديم موسم ثاني منها فى عام 2023 ، وفى السطور التالية نرصد تلك الاعمال 

1- البيت بيتي : 

 

من وائل الاعمال التى بدأ تصوير الموسم الثاني منها للعرض فى العام الجديد وهو مسلسل البيت بيتي ، والعمل من بطولة  الفنانون كريم عبدالعزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، المسلسل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.

وتدور أحداثه حول قصر مسكون بالأرواح، بينما يحاول بينو، مصطفى خاطر، وكراكيري، كريم محمود عبد العزيز، طرد هذه الأرواح وبيع القصر.

2- البحث عن علا :

 

ثاني الاعمال التى من المقرر تثديم موسم ثاني منها هذا العام هو مسلسل البحث عن علا والذى  وعادت فيه الفنانة  هند صبري وبعد غياب أكثر من 10 سنوات لأداء شخصية  علا عبد الصبور والتى سبق وان قدمتها فى مسلسل “ عايزة أتجوز ”، ولكن بعد أن كبرت وأصبحت ٤٠ عاما ويعرض الإعلان صدمة علا بعد إخبار زوجها الذي يلعبه هاني عادل أنه يريد الطلاق.

مسلسل البحث عن علا من إخراج هادي الباوزري ومن بطولة هند صبري وهاني عادل وسوسن بدر ومحمود الليثي و ندي موسي .

كريم محمود عبد العزيز يبدأ تصوير مسلسل البيت بيتى 2

تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا لـ هند صبري

3- ريفو : 


كما تقرر تقديم جزء ثاني من مسلسل ريفو هذا العام ، حيث يتم تصوير الموسم الثاني حالياً ،و تدور أحداث العمل  حول فرقة غنائية في فترة التسعينيات، اسمها "ريفو"، حققت شهرة واسعة، واستطاعت تغيير شكل الموسيقى وقتها، لكن بمرور الزمن، تبدلت أحوال وحياة أعضاء هذه الفرقة.

4- منورة بأهلها : 


وأخيرا يواصل صناع مسلسل منورة بأهلها كتابة حلقات الموسم الثاني من مسلسل منورة بأهله ،  والذى كان التجربة الدرامية الاولي للمخرج يسري نصر الله فى مجال دراما المنصات .

 مسلسل “منورة بأهلها” من بطولة غادة عادل وليلى علوي وباسم سمرة وأحمد صلاح السعدني وناهد السباعي وأحمد حاتم وسلوى عثمان وسلوى خطاب وسلوى محمد علي، بالإضافة إلى ظهور رانيا يوسف كضيفة شرف.

وبدرات أحداث مسلسل “منورة بأهلها” باكتشاف جثة لشاب مجهول الهوية مقتولاً في إحدى الشقق، ليبدأ وكيل النائب العام آدم التحقيق في ملابسات الجريمة التي سرعان ما تكشف عن أحداث مريبة وغامضة يمتزج فيها الواقع بالخيال، والعمل من إخراج يسري نصر الله وتأليف محمد أمين راضي.

5- الغرفة 207 :

 

وكان من اخر الاعمال التى عرضت هذا العام وحققت نجاحاً كبيراً هو الغرفة 207 ،  والعمل من بطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور وسلوي عثمان وناردين فرج ويوسف عثمان وكامل الباشا ومراد مكرم.

وكشف صناع المسلسل عن وجود جزء ثان من المسلسل ، الذى اعتمد على رواية للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق ، ولكن لم يتحدد موعد عرضه .

تقنية الفيديو محمود عبد العزيز محمود حافظ محمود الليثي مصطفى خاطر يسرى نصر الله غادة عادل محمد فراج سلوي عثمان الغرفة 207 كامل الباشا مسلسل البيت بيتي مسلسل ريفو

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