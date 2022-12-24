صحف الكويت .. السيسي يوجه بتوسيع رقعة الاستكشافات النفطية.. اشتباكات بين أكراد والشرطة في باريس .. وروسيا تدرس خفض إنتاج النفط إلى 700 ألف برميل يوميًا

السيسي يوجه بتوسيع رقعة الاستكشافات النفطية

الكونجرس الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الحكومة

مقتل 11 شخصا إثر حريق بدار للمسنين في روسيا

بوتين يطلب من شركات الدفاع زيادة إنتاج الأسلحة لحرب أوكرانيا

باريس.. صدامات بين متظاهرين أكراد والأمن بعد سقوط ضحايا بإطلاق نار

روسيا تدرس خفض إنتاج النفط إلى700 ألف برميل يوميًا



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري .

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتكثيف جهود البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، سعيا لتحقيق الاستغلال الاقتصادي والتنموي الامثل لموارد مصر وتعظيم الاحتياطيات المضافة من الغاز الطبيعي، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي، وزيادة التصدير لدعم الناتج القومي.

دوليًا، قالت "الوطن" إن مجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون يوم الجمعة مشروع قانون لتمويل الحكومة بقيمة 1.66 تريليون دولار يقدم تمويلا عسكريا قياسيا ويرسل مساعدات إلى أوكرانيا، قبل ساعات من الموعد النهائي عند منتصف الليل.

وتمت الموافقة على مشروع قانون الإنفاق للسنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر على أساس تصويت حزبي إلى حد كبير بموافقة 225 صوتا مقابل 201، بعد موافقة مجلس الشيوخ في اليوم السابق.

وأشارت "القبس" إلى أن أجهزة الطوارئ في روسيا أعلنت أن حريقا شب الجمعة في دار غير مسجلة للمسنين فى مدينة كيميروفو السيبيرية مما أسفر عن مقتل 11 شخصا. ونقلت عن مسؤولي السلامة من الحرائق قولهم إن الطابق الثاني بالكامل من مبنى يأوي 20 شخصا احترق. وتمت السيطرة على الحريق.

وذكرت "الجريدة" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طلب من رؤساء شركات تصنيع الأسلحة بذل قصارى جهدهم لضمان حصول الجيش الروسي على جميع الأسلحة والمعدات العسكرية التي يحتاجها للقتال في أوكرانيا. وقال بوتين، خلال زيارة لمركز تولا لتصنيع الأسلحة، إن الحرب الروسية في أوكرانيا تأتي في إطار جهد تاريخي لمواجهة ما أسماه التأثير الزائد عن الحد للقوى الغربية على الشؤون العالمية.

وأضاف: "المهمة الرئيسية التي يجب أن تأتي على رأس أولويات مجمعنا الصناعي العسكري هي تزويد وحداتنا وقوات الخطوط الأمامية بكل ما يحتاجونه من أسلحة ومعدات وذخيرة وعتاد بالكميات اللازمة والجودة المناسبة في أقرب وقت ممكن".

وأفادت "الراي" بأن الشرطة الفرنسية استخدمت مساء الجمعة، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين أكراد تجمّعوا قرب مركز ثقافي كردي في وسط باريس بعدما أودى مسلّح أمامه بحياة ثلاثة أشخاص ظهراً، وإصابة 3 آخرين.

وبدأت الصدامات عندما حاول الحشد اختراق طوق أمني فرضته الشرطة حول وزير الداخلية جيرالد دارمانان الذي توجّه إلى مكان الهجوم للاطّلاع على آخر مستجدّات التحقيق والتحدّث إلى الصحافيين.

وقالت "الأنباء" إن وزير الداخلية الفرنسي أعلن أن المسلّح الذي أطلق النار على مركز ثقافي كردي وصالون حلاقة في باريس "استهدف بوضوح أجانب"، قائلاً إن الرجل البالغ 69 عامًا وهو سائق قطار متقاعد "استهدف بوضوح أجانب"، مضيفاً أنّه "ليس مؤكّدا" ما إذا كان حاول قتل "الأكراد على وجه الخصوص" أم لا". وتابع الوزير "ما زلنا لا نعرف دوافعه بالضبط".

وأكّد دارمانان عدم وجود معلومات حتى الآن عن صلات للمشتبه به مع نشطاء من اليمين المتطرّف.

وأشارت "القبس" إلى أن روسيا تدرس خفض إنتاجها النفطي بمقدار 500 ألف برميل يوميًا وبما يصل إلى 700 ألف برميل يومياً في أوائل 2023 بسبب سقف الأسعار المفروض على صادراتها النفطية من قبل "مجموعة الدول السبع"، وفقاً لنائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك.