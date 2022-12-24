شارك نجم منتخب الارجنتين ليونيل ميسي، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر ميسي رفقة زوجته، وكذلك لويس سواريز نجم منتخب أورجواي، في أحدث ظهور بعد بطولة كأس العالم.

عرض أحمد البرواني لـ ميسي



يعد المسؤول العماني السابق، أحمد البرواني، محامي بارع، عمل سابقا كعضو في البرلمان العماني، وكذلك عمل كعضو في لجنة حقوق الإنسان العالمية، وهو من أعضاء نقاب المحامين في سلطنة عمان، كذلك يعمل أحمد في نيابة رئيس جمعية المحامين العمانية، ومالك لأحدى الشركات متنقلا بين البلاد العربية والأوروبية".