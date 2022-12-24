سمكة سامة منتشرة بالأسواق تؤدي إلى الوفاة

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، صورة لنوع من الاسماك يسمى بسمكة الاسد وهو ما اثار زعر لرواد السوشيال ميديالانها تسبب الإصابة بالتسمم و الوفاه.





وتعد سمكة الأسد السامة هي بلاء حقيقي للشعاب المرجانية لها أشواك سامة طويلة والتي إذا عضتها تسبب ألما شديدا.

وفى هذا التقرير نعرض لكم اضرار سمكة الاسد..



لهذا السم أضرار كبيرة على المصاب، فتؤدي إلى ظهور أعراض شديدة ومنها :

حدوث تشنجات.

عدم القدرة على تحريك أعضاء الجسم.

ألم شديد في مكان الجرح.

ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

حدوث قيء.

أحيانًا فقدان للوعي.