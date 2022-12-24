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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمادة هلال يروج لحفل رأس السنة في الإمارات| شاهد

حمادة هلال
حمادة هلال

روج الفنان حمادة هلال لحفل ليلة رأس السنة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وقال حمادة هلال: “كل حبايبي في الإمارات والوطن العربي انتظروني ان شاء الله يوم ٣١ ديسمبر في حفل رأس السنة”. 

بدأ الفنان حمادة هلال، تصوير أولى مشاهد مسلسل المداح 3، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني القادم عام 2023، وذلك بعد نجاح الجزئين الأول والثاني للمسلسل، وتحقيقه نسب مشاهدة عالية. 

مسلسل المداح 3، سيتم تصوير عدد كبير من مشاهده في محافظتي قنا، والفيوم، بالإضافة إلى منطقة سانت كاترين، بالإضافة إلى عدد من المشاهد سيتم تصويرها في لبنان.

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‏الليلة جينا نهنيكم.. حمادة هلال يشارك صورة من أحدث ظهور

حمادة هلال مسلسل المداح 3 الفنان حمادة هلال الامارات عام 2023

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