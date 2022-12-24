حمادة هلال يروج لحفل رأس السنة في الإمارات| شاهد

روج الفنان حمادة هلال لحفل ليلة رأس السنة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وقال حمادة هلال: “كل حبايبي في الإمارات والوطن العربي انتظروني ان شاء الله يوم ٣١ ديسمبر في حفل رأس السنة”.

بدأ الفنان حمادة هلال، تصوير أولى مشاهد مسلسل المداح 3، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني القادم عام 2023، وذلك بعد نجاح الجزئين الأول والثاني للمسلسل، وتحقيقه نسب مشاهدة عالية.

مسلسل المداح 3، سيتم تصوير عدد كبير من مشاهده في محافظتي قنا، والفيوم، بالإضافة إلى منطقة سانت كاترين، بالإضافة إلى عدد من المشاهد سيتم تصويرها في لبنان.