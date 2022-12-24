موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب والقنوات الناقلة في الدوري

انهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا استعداداته امس الجمعة لمواجهة المقاولون العرب بالدوري حيث يخوض الفارس الابيض مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن المدرب البرتغالى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق الليلة.

وعقد فيريرا جلسة مطولة مع لاعبيه استعداداً للمباراة المقبلة بالدوري أمام المقاولون العرب مطالباُ إياهم بضرورة إستمرار قطار الانتصارات بعد مباراة حرس الحدود التى فاز فيها الابيض برباعية نظيفة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري



ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة مساء غداً الاحد على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصرى.



القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب



وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.



الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.

