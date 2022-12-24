رئيس جامعةحلوان يكرم الطالب والطالبة المثاليين ويشهد حفل ختام المسابقة

انتهت فعاليات مسابقة الطالب و الطالبة المثاليين المركزية علي مستوي كليات جامعه حلوان التي نظمتها إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و ريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و إشراف عام الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعه للأنشطة الطلابية والجامعية، هشام رفعت أمين الجامعه المساعد لشئون التعليم والطلاب، وراشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، عصام زكي مدير إدارة النشاط الاجتماعي.

وقام الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بمشاركة الطلاب فعاليات أفتتاح وختام المسابقه و توزيع الجوائز على الفائزين.

وفي كلمة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لابنائه الطلاب، حثهم علي بذل المزيد من الجهد و تمني لهم مزيدًا من التوفيق و النجاح، مشيرًا إلى أنه كان طالبا مشاركا في اتحاد الجامعة و يشارك في جميع الأنشطة الطلابية الرحلات و الجواله و الأنشطة الثقافية و الرياضة، يهتم بالطلاب المثاليين لأنهم النموذج الأمثل لكل طلاب الجامعة و الذي يحتذي به في كافه القطاعات.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلي أنه لا يألوا جهدًا في دعم الأنشطة متيحًا لها كافه الإمكانيات حتي يستفيد منها كافه طلاب الجامعه، حتى تعود الجامعة لمكانتها الطبيعية بين الجامعات المصرية و تحتل المراكز الأولى في كافه المسابقات و علي كافة الأصعدة في جميع المجالات.

وهنأ رئيس الجامعة الطلاب علي حصولهم علي لقب الطالب و الطالبة المثاليين علي مستوي كلياتهم و هنأ الطلاب الفائزين علي مستوي الجامعة، وحثهم علي بذل المزيد من الجهد حتي يكونوا الأفضل دائمًا، ووعد سيادته بمفاجأة للطلاب المشاركين كافة.

و اختتم كلمته بتوزيع الجوائز و شهادات التقدير علي لجنه التحكيم و الطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة و قام بمشاركة الطلاب و المحكمين من أعضاء هيئة التدريس بالتقاط الصور التذكارية.

وقام بتحكيم المسابقه كوكبه من أعضاء هيئه التدريس من كليات الجامعة المختلفه و الذين قاموا بجهد رائع وكبير يستحق الشكر والتقدير علي ما قاموا به و الذي أثمر عن التحكيم العادل و المتميز مما ساهم في تحديد أسماء الطلاب الفائزين في المسابقة الأكثر تميزا، وهم الدكتور محمد الدسوقي الاستاذ المتفرغ بكليه التربيه ورئيس لجنة التحكيم، د / كريم همام مدير معهد إعداد القادة الأستاذ بكلية الخدمه الاجتماعية لتحكيم المظهر و الشخصية، د / محمد سعيد بكليه التربيه الرياضيه لتحكيم الأنشطة الطلابية، د / خالد مالك وكيل كلية التربية للدراسات العليا و البحوث لتحكيم مسابقه المعلومات العامه تحكيم الدورات التدريبيه و العمل التطوعي، د / ايمان صبرى، د / هشام محمد .. كليه التربيه، لتحكيم اللغات من كليه الآداب د/ فاطمه خليل اللغه الفرنسيه، .د/ نرمين ممدوح اللغه الالمانيه، د / نسمه حافظ اللغه الايطاليه، د/ محمد الفقي اللغه الانجليزيه، د/ رشا عبد العظيم اللغه الاسبانيه.

أسفرت النتائج في المسابقة عن ما يلي :-

نتائج الطالبات .

المركز الأول الطالبه فرح احمد مدحت.. كليه الطب

المركز الثاني الطالبه أزهار احمد عبد العال كليه الاداب

المركز الثالث الطالبه فرح طارق احمد حمدي كليه السياحه والفنادق

المركز الرابع الطالبه ملك محمد نزيه الدهيبي. كليه الهندسه بالمطرية

المركز الخامس الطالبه تقوي صالح زكريا كليه الصيدله

أما نتائج الطلاب فكانت كما يلي :-

فاز بالمركز الأول الطالب .. كيرلس فاضل بطرس كليه الصيدله

المركز الثاني الطالب بسام وليد محمد حلمي كليه التربيه الرياضيه بالهرم

المركز الثالث الطالب جون صبري سعد غبريال بكليه الفنون التطبيقيه

المركز الرابع الطالب هشام عبدالله حلمي كليه الفنون الجميله

أما المركز الخامس للطالب محمد احمد عصمت كليه التربيه الفنيه.

وشارك طلاب الإتحاد بجامعة حلوان في تنظيم المسابقة وهم عصام الدين محمد أمين الاتحاد، محمد احمد حسن امين اللجنة العليا للنشاط الاجتماعي.